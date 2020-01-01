За минулу добу окупанти порушили «тишу» на Донбасі п'ять разів, двоє військових поранені





Про це



Неподалік Водяного, на різних напрямках, ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



Під час обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки. Обом захисникам надали медичну допомогу та оперативно доставили до лікувальних закладів.



Зазначили, що на численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь.



У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.



Так, минулої доби, 24 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 88 адміністративних правопорушень. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5039 транспортних засобів та 4653 осіб. Також затримали одну особу, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.



Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1076 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 420 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 10 та 30 осіб відповідно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом минулої доби, 24 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню поблизу трьох населених пунктів.Про це йдеться у зведенні штабу ООС.Неподалік Водяного, на різних напрямках, ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. В районі населеного пункту Шуми російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.Під час обстрілу один український воїн отримав вогнепальне поранення. Ще один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік Красногорівки. Обом захисникам надали медичну допомогу та оперативно доставили до лікувальних закладів.Зазначили, що на численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь.У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.Так, минулої доби, 24 грудня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 88 адміністративних правопорушень. Підрозділи поліції зведених загонів перевірили 5039 транспортних засобів та 4653 осіб. Також затримали одну особу, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1076 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 420 осіб. Через КПВВ «Новотроїцьке» – 10 та 30 осіб відповідно.

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