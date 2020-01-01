Залишив пакет і зник: у Києві чоловік намагався підірвати ресторан
Сьогодні, 22:45
У Києві стався вибух біля закладу громадського харчування. Близько 4.00 в Оболонському районі столиці вибухнула невідома речовина. У результаті інциденту ніхто не постраждав, однак пошкодилися вікна та фасад будівлі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.
Під час перегляду запису камер спостереження правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Незадовго до вибуху він залишив біля ресторану пакет і швидко зник.
За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Фігуранту справи загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі. Наразі поліція проводить пошук зловмисника.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Київщини.
Під час перегляду запису камер спостереження правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Незадовго до вибуху він залишив біля ресторану пакет і швидко зник.
За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Фігуранту справи загрожує від трьох до 10 років позбавлення волі. Наразі поліція проводить пошук зловмисника.
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