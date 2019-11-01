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На Волині селяни скаржаться, що автобус не виїжджає на маршрут

На Волині селяни скаржаться, що автобус не виїжджає на маршрут
Автобус «Нововолинськ – Іваничі, через Соснину» протягом тривалого часу порушує графік руху, не виїжджаючи на маршрут.

Про це стало відомо 24-го грудня під час сесії Іваничівської селищної ради, пише БУГ.

Обурені мешканці громади звернулися за вирішенням цієї проблеми до депутатів. А ті, у свою чергу, винесли це питання на розгляд сесії, аби прийняти якесь конкретне, спільне рішення.

Голова Іваничівської громади Лідія Томашевська зазначила, що це питання треба вивчити детальніше, а ще краще просити сприяння у його вирішенні в облдержадміністрації, оскільки маршрут цього автобуса – є приміським.

Відтак, депутати вирішили надіслати відповідне звернення в Управління транспорту та зв’язку Волинської ОДА.

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Теги: Соснина, автобус, графік, маршрут
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