На Волині селяни скаржаться, що автобус не виїжджає на маршрут





Про це стало відомо 24-го грудня під час сесії Іваничівської селищної ради, пише



Обурені мешканці громади звернулися за вирішенням цієї проблеми до депутатів. А ті, у свою чергу, винесли це питання на розгляд сесії, аби прийняти якесь конкретне, спільне рішення.



Голова Іваничівської громади Лідія Томашевська зазначила, що це питання треба вивчити детальніше, а ще краще просити сприяння у його вирішенні в облдержадміністрації, оскільки маршрут цього автобуса – є приміським.



Відтак, депутати вирішили надіслати відповідне звернення в Управління транспорту та зв’язку Волинської ОДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автобус «Нововолинськ – Іваничі, через Соснину» протягом тривалого часу порушує графік руху, не виїжджаючи на маршрут.Про це стало відомо 24-го грудня під час сесії Іваничівської селищної ради, пише БУГ Обурені мешканці громади звернулися за вирішенням цієї проблеми до депутатів. А ті, у свою чергу, винесли це питання на розгляд сесії, аби прийняти якесь конкретне, спільне рішення.Голова Іваничівської громадизазначила, що це питання треба вивчити детальніше, а ще краще просити сприяння у його вирішенні в облдержадміністрації, оскільки маршрут цього автобуса – є приміським.Відтак, депутати вирішили надіслати відповідне звернення в Управління транспорту та зв’язку Волинської ОДА.

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