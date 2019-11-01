На Волині селяни скаржаться, що автобус не виїжджає на маршрут
Сьогодні, 02:33
Автобус «Нововолинськ – Іваничі, через Соснину» протягом тривалого часу порушує графік руху, не виїжджаючи на маршрут.
Про це стало відомо 24-го грудня під час сесії Іваничівської селищної ради, пише БУГ.
Обурені мешканці громади звернулися за вирішенням цієї проблеми до депутатів. А ті, у свою чергу, винесли це питання на розгляд сесії, аби прийняти якесь конкретне, спільне рішення.
Голова Іваничівської громади Лідія Томашевська зазначила, що це питання треба вивчити детальніше, а ще краще просити сприяння у його вирішенні в облдержадміністрації, оскільки маршрут цього автобуса – є приміським.
Відтак, депутати вирішили надіслати відповідне звернення в Управління транспорту та зв’язку Волинської ОДА.
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Про це стало відомо 24-го грудня під час сесії Іваничівської селищної ради, пише БУГ.
Обурені мешканці громади звернулися за вирішенням цієї проблеми до депутатів. А ті, у свою чергу, винесли це питання на розгляд сесії, аби прийняти якесь конкретне, спільне рішення.
Голова Іваничівської громади Лідія Томашевська зазначила, що це питання треба вивчити детальніше, а ще краще просити сприяння у його вирішенні в облдержадміністрації, оскільки маршрут цього автобуса – є приміським.
Відтак, депутати вирішили надіслати відповідне звернення в Управління транспорту та зв’язку Волинської ОДА.
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