У Туреччині змінили правила в'їзду для туристів





Про це заявив глава МОЗ Туреччини Фахреттін Коджа, - повідомляє



Тест має бути зроблений не пізніше як за 72 години до вильоту пасажира.



"Інакше їм не буде дозволено в'їхати в країну", - написав Фахреттін Коджа в своєму Твіттері. Це має стати одним із заходів, спрямованих на припинення поширення коронавірусу.



У письмовій заяві Коджа заявив, що Туреччина стежить за найсучаснішими науковими розробками і вживає необхідних заходів для підтримки контролю над пандемією COVID-19, яка продовжує загрожувати світу.



"Ті, хто не представить негативні результати ПЛР-тесту, не будуть допущені в літак по дорозі до Туреччини", - додав він.



За словами міністра нові заходи щодо мандрівників необхідні у зв'язку із зростанням числа випадків захворювання в усьому світі і прискоренням пандемії.



"Ті, хто не представить негативний тест на прикордонному посту при в'їзді в нашу країну, будуть поміщені в карантин за адресами, де вони проживають. Цей захід діятиме до 1 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні МОЗ.



Раніше Національний флагманський перевізник Turkish Airlines також оголосив, що зобов'язує всіх пасажирів міжнародних рейсів представити негативні результати ПЛР-тесту на вірус, отримані протягом останніх 72 годин перед посадкою.



Досі Туреччина лишалася однією з небагатьох країн, яка допускала туристів без істотних обмежень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Туреччина, починаючи з 28 грудня, вимагатиме негативні ПЛР-тести від всіх мандрівників, які прибувають авіатранспортом, і починаючи з 30 грудня – від мандрівників, які прибувають також наземним і морським транспортом.Про це заявив глава МОЗ Туреччини, - повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.Тест має бути зроблений не пізніше як за 72 години до вильоту пасажира."Інакше їм не буде дозволено в'їхати в країну", - написав Фахреттін Коджа в своєму Твіттері. Це має стати одним із заходів, спрямованих на припинення поширення коронавірусу.У письмовій заяві Коджа заявив, що Туреччина стежить за найсучаснішими науковими розробками і вживає необхідних заходів для підтримки контролю над пандемією COVID-19, яка продовжує загрожувати світу."Ті, хто не представить негативні результати ПЛР-тесту, не будуть допущені в літак по дорозі до Туреччини", - додав він.За словами міністра нові заходи щодо мандрівників необхідні у зв'язку із зростанням числа випадків захворювання в усьому світі і прискоренням пандемії."Ті, хто не представить негативний тест на прикордонному посту при в'їзді в нашу країну, будуть поміщені в карантин за адресами, де вони проживають. Цей захід діятиме до 1 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні МОЗ.Раніше Національний флагманський перевізник Turkish Airlines також оголосив, що зобов'язує всіх пасажирів міжнародних рейсів представити негативні результати ПЛР-тесту на вірус, отримані протягом останніх 72 годин перед посадкою.Досі Туреччина лишалася однією з небагатьох країн, яка допускала туристів без істотних обмежень.

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