Повідомили, як у Нововолинську працюватиме Центральний ринок у святкові дні
Сьогодні, 11:46
Найближчими днями Центральний ринок Нововолинська працюватиме за зміненим графіком.
Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.
Робочі дні: 30 та 31 грудня 2020 року та з 2 по 6 січня 2021 року.
Вихідні: 1 та 7 січня 2021 року.
Від 8 січня продовольчий ринок працюватиме у звичайному режимі, а торгівля непродовольчими товарами буде заборонена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.
Робочі дні: 30 та 31 грудня 2020 року та з 2 по 6 січня 2021 року.
Вихідні: 1 та 7 січня 2021 року.
Від 8 січня продовольчий ринок працюватиме у звичайному режимі, а торгівля непродовольчими товарами буде заборонена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Яник, Вакула, Золушка, Луна, Імперія: які рідкісні імена давали дітям в Україні у 2020 році
Сьогодні, 11:54
Повідомили, як у Нововолинську працюватиме Центральний ринок у святкові дні
Сьогодні, 11:46
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 11:25