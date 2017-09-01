Повідомили, як у Нововолинську працюватиме Центральний ринок у святкові дні





Про це



Робочі дні: 30 та 31 грудня 2020 року та з 2 по 6 січня 2021 року.



Вихідні: 1 та 7 січня 2021 року.



Від 8 січня продовольчий ринок працюватиме у звичайному режимі, а торгівля непродовольчими товарами буде заборонена.

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