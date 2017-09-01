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Повідомили, як у Нововолинську працюватиме Центральний ринок у святкові дні

Повідомили, як у Нововолинську працюватиме Центральний ринок у святкові дні
Найближчими днями Центральний ринок Нововолинська працюватиме за зміненим графіком.

Про це повідомили на сайті Нововолинської міської ради.

Робочі дні: 30 та 31 грудня 2020 року та з 2 по 6 січня 2021 року.

Вихідні: 1 та 7 січня 2021 року.

Від 8 січня продовольчий ринок працюватиме у звичайному режимі, а торгівля непродовольчими товарами буде заборонена.

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Теги: ринок, центральний ринок, святкові вихідні
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