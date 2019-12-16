Через аварію на мережі деякі будинки на Відродження залишилися без гарячої води
Сьогодні, 17:27
У Луцьку через витік на мережі постачання гарячої води на проспекті Відродження тимчасово припинили надання послуги для 4 житлових будинків та дитсадка.
Так, сьогодні, 29 грудня, без гарячої води залишилися мешканці житлових будинків на просп. Відродження, 2, 4, 6, вул. Сагайдачного, 5, а також ДНЗ №34, - інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло"
Роботи з ліквідації витоку розпочнуться 30 грудня. Відновлення послуги - після завершення робіт.
Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
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Так, сьогодні, 29 грудня, без гарячої води залишилися мешканці житлових будинків на просп. Відродження, 2, 4, 6, вул. Сагайдачного, 5, а також ДНЗ №34, - інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло"
Роботи з ліквідації витоку розпочнуться 30 грудня. Відновлення послуги - після завершення робіт.
Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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