Через аварію на мережі деякі будинки на Відродження залишилися без гарячої води





Так, сьогодні, 29 грудня, без гарячої води залишилися мешканці житлових будинків на просп. Відродження, 2, 4, 6, вул. Сагайдачного, 5, а також ДНЗ №34, - інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло"



Роботи з ліквідації витоку розпочнуться 30 грудня. Відновлення послуги - після завершення робіт.



Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку через витік на мережі постачання гарячої води на проспекті Відродження тимчасово припинили надання послуги для 4 житлових будинків та дитсадка.Так, сьогодні, 29 грудня, без гарячої води залишилися мешканці житлових будинків на просп. Відродження, 2, 4, 6, вул. Сагайдачного, 5, а також ДНЗ №34, - інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло"Роботи з ліквідації витоку розпочнуться 30 грудня. Відновлення послуги - після завершення робіт.Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

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