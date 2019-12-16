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Через аварію на мережі деякі будинки на Відродження залишилися без гарячої води

Через аварію на мережі деякі будинки на Відродження залишилися без гарячої води
У Луцьку через витік на мережі постачання гарячої води на проспекті Відродження тимчасово припинили надання послуги для 4 житлових будинків та дитсадка.

Так, сьогодні, 29 грудня, без гарячої води залишилися мешканці житлових будинків на просп. Відродження, 2, 4, 6, вул. Сагайдачного, 5, а також ДНЗ №34, - інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло"

Роботи з ліквідації витоку розпочнуться 30 грудня. Відновлення послуги - після завершення робіт.

Тож у лучан просять вибачення за завдані тимчасові незручності.

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Теги: аварія, вода, відключення, Відродження, Луцьк
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