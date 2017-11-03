вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині цьогоріч майже 12 тисяч водіїв-новачків отримали посвідчення

На Волині цьогоріч майже 12 тисяч водіїв-новачків отримали посвідчення
Найпопулярнішою послугою в сервісному центрі МВС у 2020 році була видача посвідчення водія.

Про це йдеться на сторінці центру у фейсбуці.

У поточному році на Волині видали 33 013 посвідчень водія. З них - 11 769 водіїв-новачків отримали омріяний документ, який буде дійсний впродовж двох років. Лише після закінчення строку дії це посвідчення потрібно обміняти.

Обміняти посвідчення водія можна за попереднім записом через функціонал, що на сайті: https://equeue.hsc.gov.ua/#/login або онлайн у електронному кабінеті водія: https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водії, посвідчення, дороги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Три смерті і більше сотні нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 11:06
На дорозі Устилуг-Луцьк-Рівне – ожеледиця: водіїв просять бути обережними
Сьогодні, 10:58
На Волині цьогоріч майже 12 тисяч водіїв-новачків отримали посвідчення
Сьогодні, 10:40
На Волині злодій крав із території церкви деревину. ФОТО
Сьогодні, 10:29
На Волині через коротке замикання електромережі вночі горів будинок
Сьогодні, 09:59
Схожі новини
За що штрафують водіїв. Інфографіка За що штрафують водіїв. Інфографіка
03 листопад, 2017, 16:50
Гройсман попросив допомоги у водіїв Гройсман попросив допомоги у водіїв
29 червень, 2016, 07:34
Скільки на Волині готові платити водіям. ТОП ВАКАНСІЙ Скільки на Волині готові платити водіям. ТОП ВАКАНСІЙ
25 грудень, 13:57
У волинському місті запевняють, що готові боротися із ожеледицями і заметілями. ФОТО У волинському місті запевняють, що готові боротися із ожеледицями і заметілями. ФОТО
23 грудень, 05:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – грудневий температурний рекорд
Сьогодні, 12:06
 0
У Маневицькому районі рятувальники витягали авто з кювету. ФОТО
Сьогодні, 12:04
 0
На автодорозі Київ–Одеса сталася ДТП за участю 8 авто. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
Колишнього сільського голову з Волині судили через загибель людини
Сьогодні, 11:39
 0
На межі з Польщею волинські прикордонники знайшли у потязі контрабандні цигарки
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8