На Волині цьогоріч майже 12 тисяч водіїв-новачків отримали посвідчення





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У поточному році на Волині видали 33 013 посвідчень водія. З них - 11 769 водіїв-новачків отримали омріяний документ, який буде дійсний впродовж двох років. Лише після закінчення строку дії це посвідчення потрібно обміняти.



Обміняти посвідчення водія можна за попереднім записом через функціонал, що на сайті:

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