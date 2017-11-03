На Волині цьогоріч майже 12 тисяч водіїв-новачків отримали посвідчення
Сьогодні, 10:40
Найпопулярнішою послугою в сервісному центрі МВС у 2020 році була видача посвідчення водія.
Про це йдеться на сторінці центру у фейсбуці.
У поточному році на Волині видали 33 013 посвідчень водія. З них - 11 769 водіїв-новачків отримали омріяний документ, який буде дійсний впродовж двох років. Лише після закінчення строку дії це посвідчення потрібно обміняти.
Обміняти посвідчення водія можна за попереднім записом через функціонал, що на сайті: https://equeue.hsc.gov.ua/#/login або онлайн у електронному кабінеті водія: https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/.
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Про це йдеться на сторінці центру у фейсбуці.
У поточному році на Волині видали 33 013 посвідчень водія. З них - 11 769 водіїв-новачків отримали омріяний документ, який буде дійсний впродовж двох років. Лише після закінчення строку дії це посвідчення потрібно обміняти.
Обміняти посвідчення водія можна за попереднім записом через функціонал, що на сайті: https://equeue.hsc.gov.ua/#/login або онлайн у електронному кабінеті водія: https://e-driver.hsc.gov.ua/accounts/login/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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