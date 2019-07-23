На дорозі Устилуг-Луцьк-Рівне – ожеледиця: водіїв просять бути обережними
Сьогодні, 10:58
На автодорозі Устилуг-Луцьк-Рівне (120 км) місцями спостерігають ожеледицю.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Тож водіїв просять бути максимально обачними, дотримуватися правил дорожнього руху та утриматися від ризикованих маневрувань.
"Обирайте безпечну швидкість руху, дотримуйтеся безпечного інтервалу та дистанції",- наголошують у патрульній поліції.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
Тож водіїв просять бути максимально обачними, дотримуватися правил дорожнього руху та утриматися від ризикованих маневрувань.
"Обирайте безпечну швидкість руху, дотримуйтеся безпечного інтервалу та дистанції",- наголошують у патрульній поліції.
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