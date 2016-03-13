На нещодавно створеній у Луцьку платформі записали перші онлайн-концерти. ФОТО

У Луцьку стартував запис перших учасників проєкту «АРТ-Простір Акустика». Наразі організатори відібрали та відзняли концерти 3 молодих гуртів – «Soul Kitchen», «Marmur» та «Дикий. Бродячий. Кіт.».Нагадаємо, що громадська організація «АРТ-Простір» за підтримки Українського культурного фонду. В умовах карантину багато колективів втратили можливість виступати перед аудиторією, а концертна та фестивальна сфера майже взагалі зупинились. Таким чином, більшість гуртів, які мали свого слухача, «емігрували» в онлайн-формат. А от молоді починаючі колективи, які ще не мають власної аудиторії, опинились перед великою проблемою: як продовжити творчість і заявити про себе.Саме такі гурти вирішила підтримати ГО «АРТ-Простір», яка за сприяння УКФ запустила новий музичний проєкт у форматі онлайн. У рамках цього проєкту створено обєднавчу всеукраїнську платформу, на якій будуть презентувати свою творчість музиканти-початківці. Оргкомітет проєкту відбирає молоді колективи та організовує запис їхніх виступів у професійній студії. Для гуртів створюють якісний аудіо- та відео-контент, а також проводять професійну фотосесію для подальшого промо.«Ми вже взяли в роботу першу трійку гуртів - «Soul Kitchen», «Marmur» та «Дикий. Бродячий. Кіт.». Практично, ми вже записали 3 повноцінні концерти. Хлопці дуже круті і абсолютно різні за стилями та напрямками в музиці. Саме таким молодим колективам нині потрібна підтримка і ми їм готові допомогти. Цей проєкт ще раз доводить, що можна знайти вихід з ситуації і навіть в умовах карантину продовжити розвиватись і презентувати свою творчість», - розповідає автор проєктуЗа його словами, луцький гурт «Marmur», який було створено ще позаторік, грає indie rock, synth-pop, chillwave, lounge. Заснував колектив –(саундпродюсер, барабани, беквокал), який свого часу був басистом гуртів «Галас», «Stundkit», барабанщиком та беквокалістом гурту «Keto». Андрій також виступав співорганізатором фестивалю «Велика руханка» та організатором фестивалю «Rockdog». Нині ж разом з дружиноювони вирішили заснувати новий музичний колектив. Саме вона стала вокалісткою гурту «Marmur».(дівоче прізвище) добре знають, як фіналістку всеукраїнського конкурсу «Голос країни» 2016 року. Окрім цього, вона також була вокалісткою гурту «Ріплей».А от другий гурт – «Soul Kitchen» сформувався трішки більше, ніж пів року тому.«Це звичайнісінька кухня старої пост-радянської квартири, в якій зародилося багато прекрасних мрій, ідей та розмов, потік простих і водночас глибоких думок, почуттів. Потік думок та їхнє злиття на нашій кухні... Ці думки залишились несказаними поза нею. Люди можуть почути їх лише в нашій музиці. Тут ми розмовляємо без жодних масок та фільтрів, обговорюємо найглибші наші переживання та проблеми. Для нас участь у цьому проєкті – справжній дебют, адже донині ми не мали змоги презентувати свою творчість. Це круто, що Український культурний фонд підтримує молодих музикантів і колективи, які тільки розпочинають свою творчість. Тому ми дуже вдячні організаторам і ГО «АРТ-Простір» за можливість попрацювати з професіоналами і записатись на студії», - каже Стас Родін.Третім учасником проєкту став гурт «Дикий. Бродячий. Кіт.». Фронтмен гуртурозповідає, що назва колективу це фактичного його життєве кредо.«В гурту немає постійних учасників, люди то приходять, то йдуть. На то він і є «Дикий. Бродячий. Кіт». Це пов'язано з різними очікуваннями у різних людей, мені складно дозволити комусь впливати на те, що я пишу. Я не ділюсь цим процесом ні з ким, лише показую результат і як це має звучати. Цей концерт у рамках проєкту ми відіграли з моїм хорошим другом та талановитим виконавцем @RGBCrew. Нині «Дикий. Бродячий. Кіт» стоїть на старті свого шляху і ми вдячні за можливість почати цей шлях з такого сильного поштовху», - говорить Нікіта.Таким чином, вже на початку січня візняті виступи кожного гурту будуть презентувати на сайті ГО «АРТ-Простір» у розділі «Акустика». Та на сторінках соц. мереж. Фейсбук, Instagram та Youtube«Це лише перші учасники проєкту. Він всеукраїнський, тож найближчим часом ми вийдемо за рамки Луцька і продовжимо роботу з пошуку та презентації молодих гуртів з інших невеликих міст. Дуже класні колективи є у Рівному, Івано-Франківську. Завдяки підтримці Українського культурного фонду гурти тепер мають можливість знайти свою аудиторію та свогог слухача, вони мають можливість продовжити свою творчість, не стояти на місці і навіть в умовах карантину – розвиватись і рости. Музика – це круто», - зауважує автор проєкту – Роман Домбровський.