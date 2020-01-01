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Дощ з мокрим снігом: якою буде погода у Луцьку та Волинській області у п'ятницю, 1 січня

Дощ з мокрим снігом: якою буде погода у Луцьку та Волинській області у п'ятницю, 1 січня
У Волинській області синоптики прогнозують 1 січня хмарну погоду. Вночі дощ з переходом в мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця.

Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 0-5º тепла.

У Луцьку завтра, 1 січня, також прогонозують хмарну погоду. Вночі дощ з переходом в мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 2-4º тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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