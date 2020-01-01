Дощ з мокрим снігом: якою буде погода у Луцьку та Волинській області у п'ятницю, 1 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області синоптики прогнозують 1 січня хмарну погоду. Вночі дощ з переходом в мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, на дорогах подекуди ожеледиця.
Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 0-5º тепла.
У Луцьку завтра, 1 січня, також прогонозують хмарну погоду. Вночі дощ з переходом в мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 2-4º тепла
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Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2º морозу до 3º тепла, вдень 0-5º тепла.
У Луцьку завтра, 1 січня, також прогонозують хмарну погоду. Вночі дощ з переходом в мокрий сніг, вдень невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 2-4º тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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