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Від 50-х років і до сьогодні: у волинському музеї показали колекцію ялинкових прикрас. ВІДЕО

Від 50-х років і до сьогодні: у волинському музеї показали колекцію ялинкових прикрас. ВІДЕО
У Волинському краєзнавчому музеї – майже 200 експонатів колекції "Новорічна ялинкова іграшка". Ще 127 ялинкових експонатів зберігають у читальній залі бібліотеки-філії №3.

Колекція краєзнавчого музею нині зберігається у фондах музею, які закриті для відвідувачів. Суспільне побувало у збірнях музею та бібліотеці, щоб показати, якими іграшками прикрашали ялинки в середині XIX століття та розповісти їх історію.

Виставку в бібліотеці назвали "Скарби мого дитинства". Ялинкові іграшки принесли читачі, розповідає бібліотекарка Людмила Кушнір.

"Ялинкові прикраси, іграшки 60-70-х років, навіть і 50-х років. Є одна читачка поважного віку - 90-річна. То взагалі іграшки довоєнного часу. І таким чином люди позносили".

Колекцію ялинкових прикрас краєзнавчого музею теж допомагають наповнювати відвідувачі, - розповіла наукова працівниця фондів музею Людмила Кревська. Деякі іграшки науковці привозять з краєзнавчих експедицій, частину експонатів дарують дружні музейні установи.

"Найперші експонати колекції надійшли у 1958 році, це 38 одиниць, тобто вони надійшли одночасно й обліковані в інвентарній книзі. Вони були виготовлені на Луцькому скловидувному заводі", - каже музейниця.

У музей приймають не лише старовинні іграшки, але й вироби радянської доби, нові ялинкові прикраси. Колекцію ялинкових експонатів планують доповнити і показати відвідувачам, розповідає Людмила Кревська. Додає: у цьому році іграшки зберігатимуться у фондах.


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Теги: ялинкові прикраси, музей, колекція
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