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Україні прогнозують найтепліший січень за останні роки

Україні прогнозують найтепліший січень за останні роки
У січні 2021 року середня місячна температура в Україні буде вищою за звичайні значення.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Укргідрометцентр.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 27−58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

"Середня місячна температура передбачається 0−4° морозу, в південній частині місцями 1−3º тепла, на 2−2,5 ° вище середніх багаторічних значень", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше господині 2 січня прибирали в будинках, запасалися продуктами, фарбували меблі і стіни.

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Теги: погода, Україна, січень
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