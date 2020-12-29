Україні прогнозують найтепліший січень за останні роки
Сьогодні, 03:17
У січні 2021 року середня місячна температура в Україні буде вищою за звичайні значення.
Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Укргідрометцентр.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 27−58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
"Середня місячна температура передбачається 0−4° морозу, в південній частині місцями 1−3º тепла, на 2−2,5 ° вище середніх багаторічних значень", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше господині 2 січня прибирали в будинках, запасалися продуктами, фарбували меблі і стіни.
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Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Укргідрометцентр.
Місячна кількість опадів очікується на рівні 27−58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.
"Середня місячна температура передбачається 0−4° морозу, в південній частині місцями 1−3º тепла, на 2−2,5 ° вище середніх багаторічних значень", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше господині 2 січня прибирали в будинках, запасалися продуктами, фарбували меблі і стіни.
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