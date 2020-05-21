В Україні затвердили нові категорії транспортних засобів





Зміни передбачають створення нових категорій колісних транспортних засобів (L1е – L7е (мототехніка) та поділ на класи категорії М2 та М3 (легкові автомобілі та автобуси), - пише



«На сьогодні у ЄС з’явилася значна кількість транспортних засобів, які належать до нових категорій та підкатегорій, та які відсутні у вітчизняному законодавстві, у зв’язку з чим не можуть імпортуватися до України та використовуватися на дорогах загального користування. Особливо це стосується категорії L, серед яких значна кількість мають електричний двигун та підвищену мобільність, що особливо важливо для великих міст», – пояснив очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій.



Міністр зазначив, що ухвалене урядом рішення відповідає останній версії Женевської угоди і законам Євросоюзу та приводить українське законодавство до реалій сьогодення і європейських стандартів.



Раніше Кабінет міністрів України дозволив велосипедистам їздити смугою для маршрутних транспортних засобів. А людей, які пересуваються на колісних візках, прирівняли до учасників дорожнього руху, дозволивши рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках або по краю проїзної частини чи по узбіччі.



Також повідомлялось, що громадський транспорт до 2030 року хочуть повністю замінити на електробуси.

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