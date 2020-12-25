Вихованці луцької музичної школи заспівали різдвяну колядку чотирма мовами. ВІДЕО





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Колядку "Тихая ніч" заспівали четверо дівчат із фольклорного колективу "Зоряниця". Записували кліп українською, англійською, німецькою та польською мовами.



Учасниця колективу Ксенія Яручик розповіла, що обрана колядка досить відомою в Україні та світі. "Її просто переклали, тому вона не сильно важка і вчити її було не важко", – каже дівчина.



Учасниця гурту Устина Федотова розповіла, що поза кадром у колективу тривала дуже бурхлива підготовка до кліпу. "Треба було наставити картинку, зняти запис, записати звук. І це все треба було зробити в один день", – каже дівчина.



Викладачка, керівниця фольклорного колективу Олена Богдан зазначила, що таких виконавців, як Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, співають завжди мовою оригіналу. Каже: знімали відеокліп уперше, тож дуже хвилювалися.



Ідея записувати виступи дітей і викладачів колективу музичної школи прийшла після того, як у школі з’явилася аудіо та відеотехніка, розповідає його керівниця Ольга Чуріна.



Із її слів, зараз у школі викладачі вчаться не лише писати звук, але й знімати відео, майстерності монтажу. Каже: хоч цим займаються нині як початківці, проте бачать, наскільки задоволені діти. Директорка зазначила: під час репетицій і записів дотримувалися карантинних норм, зокрема, було не більше 20 дітей на сцені.



Побачити відеокліп можна на інтернет-сторінці музичної школи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці Луцької музичної школи № 1 імені Фридерика Шопена вперше записали відеокліпи різдвяних колядок. Одну із них – "Тихая ніч" – діти виконали чотирма мовами.Про це інформує Суспільне Колядку "Тихая ніч" заспівали четверо дівчат із фольклорного колективу "Зоряниця". Записували кліп українською, англійською, німецькою та польською мовами.Учасниця колективурозповіла, що обрана колядка досить відомою в Україні та світі. "Її просто переклали, тому вона не сильно важка і вчити її було не важко", – каже дівчина.Учасниця гуртурозповіла, що поза кадром у колективу тривала дуже бурхлива підготовка до кліпу. "Треба було наставити картинку, зняти запис, записати звук. І це все треба було зробити в один день", – каже дівчина.Викладачка, керівниця фольклорного колективузазначила, що таких виконавців, як Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, співають завжди мовою оригіналу. Каже: знімали відеокліп уперше, тож дуже хвилювалися.Ідея записувати виступи дітей і викладачів колективу музичної школи прийшла після того, як у школі з’явилася аудіо та відеотехніка, розповідає його керівниця Ольга Чуріна.Із її слів, зараз у школі викладачі вчаться не лише писати звук, але й знімати відео, майстерності монтажу. Каже: хоч цим займаються нині як початківці, проте бачать, наскільки задоволені діти. Директорка зазначила: під час репетицій і записів дотримувалися карантинних норм, зокрема, було не більше 20 дітей на сцені.Побачити відеокліп можна на інтернет-сторінці музичної школи.

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