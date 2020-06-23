У Японії виявили ще один варіант коронавірусу





Про це в неділю, 10 січня, сказав керівник відомства Такаджі Вакіта, передає



За даними японського міністра, новий варіант коронавірусу діагностували у чотирьох осіб, які в'їхали до Японії з Бразилії. Зараження виявили 2 січня під час проходження тестів на наявність коронавірусу в одному з аеропортів Японії, уточнив міністр.



Цей варіант коронавірусу не є ідентичним мутаціям, раніше виявленим у Великій Британії і ПАР, додав очільник японського МОЗ. Урядовець наголосив, що наразі немає жодних доказів того, що нововиявлений варіант є більш заразним.



Щодо самих осіб, у котрих виявили цей варіант коронавірусу, то всі вони наразі перебувають на карантині. Лише одна з цих чотирьох осіб - дівчина в підлітковому віці - не мала жодних симптомів захворювання. Натомість у чоловіка, котрий старше 40 років, виникли проблеми з органами дихання, двоє інших пасажирів потерпали від таких симптомів, як головний біль і висока температура тіла, розповів міністр. Усі четверо до прибуття до Японії перебували в регіоні бразильської частини басейну ріки Амазонка, зазначають японські чиновники.



Як повідомлялося, наприкінці грудня японська влада запровадила тимчасову заборону на в'їзд для іноземців, котрі не мають постійного місця проживання в Японії, через виявлення в країні варіантів коронавірусу, зафіксованих у Великій Британії та ПАР. Також 7 січня прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга оголосив на місяць надзвичайний стан у Токіо та кількох сусідніх префектурах через високі показники зараження коронавірусом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я Японії заявило про виявлення в країні нового варіанту коронавірусу.Про це в неділю, 10 січня, сказав керівник відомства, передає Укрінформ із посиланням на DW За даними японського міністра, новий варіант коронавірусу діагностували у чотирьох осіб, які в'їхали до Японії з Бразилії. Зараження виявили 2 січня під час проходження тестів на наявність коронавірусу в одному з аеропортів Японії, уточнив міністр.Цей варіант коронавірусу не є ідентичним мутаціям, раніше виявленим у Великій Британії і ПАР, додав очільник японського МОЗ. Урядовець наголосив, що наразі немає жодних доказів того, що нововиявлений варіант є більш заразним.Щодо самих осіб, у котрих виявили цей варіант коронавірусу, то всі вони наразі перебувають на карантині. Лише одна з цих чотирьох осіб - дівчина в підлітковому віці - не мала жодних симптомів захворювання. Натомість у чоловіка, котрий старше 40 років, виникли проблеми з органами дихання, двоє інших пасажирів потерпали від таких симптомів, як головний біль і висока температура тіла, розповів міністр. Усі четверо до прибуття до Японії перебували в регіоні бразильської частини басейну ріки Амазонка, зазначають японські чиновники.Як повідомлялося, наприкінці грудня японська влада запровадила тимчасову заборону на в'їзд для іноземців, котрі не мають постійного місця проживання в Японії, через виявлення в країні варіантів коронавірусу, зафіксованих у Великій Британії та ПАР. Також 7 січня прем'єр-міністр Японіїоголосив на місяць надзвичайний стан у Токіо та кількох сусідніх префектурах через високі показники зараження коронавірусом.

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