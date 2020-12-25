12 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети





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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО



За релігійним календарем сьогодні 12 січня віряни вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської. Вона постраждала за віру при імператорі Максиміані, а сама мучениця з християнської родини з грецького міста Салоніки.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА



У вівторок, 12 січня, іменини відзначають власники таких імен: Онисія, Макар, Ірина, Антон, Федосія, Лев, Ярина.



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ



Сніг пішов – до похмурого літа.

Південний вітер – до теплого літа і гарного врожаю.

Західний вітер – в річках риби буде багато.

Сонячний день обіцяє потепління. Скоро з півдня прилетять перелітні птахи.

Зірок на небі не видно – до зміни погоди.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ



У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.

Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.

Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 січня, у світі відзначають Всесвітній день доньки, а віряни вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської.Про це пише Радіо Максимум ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТОЗа релігійним календарем сьогодні 12 січня віряни вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської. Вона постраждала за віру при імператорі Максиміані, а сама мучениця з християнської родини з грецького міста Салоніки.ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛАУ вівторок, 12 січня, іменини відзначають власники таких імен: Онисія, Макар, Ірина, Антон, Федосія, Лев, Ярина.НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇСніг пішов – до похмурого літа.Південний вітер – до теплого літа і гарного врожаю.Західний вітер – в річках риби буде багато.Сонячний день обіцяє потепління. Скоро з півдня прилетять перелітні птахи.Зірок на небі не видно – до зміни погоди.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІУ цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.

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