вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

12 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

12 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 12 січня, у світі відзначають Всесвітній день доньки, а віряни вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської.

Про це пише Радіо Максимум.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 12 січня віряни вшановують пам'ять християнської святої Анисії Солунської. Вона постраждала за віру при імператорі Максиміані, а сама мучениця з християнської родини з грецького міста Салоніки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 12 січня, іменини відзначають власники таких імен: Онисія, Макар, Ірина, Антон, Федосія, Лев, Ярина.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сніг пішов – до похмурого літа.
Південний вітер – до теплого літа і гарного врожаю.
Західний вітер – в річках риби буде багато.
Сонячний день обіцяє потепління. Скоро з півдня прилетять перелітні птахи.
Зірок на небі не видно – до зміни погоди.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна пересуватися пішки на довгі дистанції. Ви можете змагатися зі стихією, проте це не принесе успіх. Тож не наражайте себе на небезпеку.
Сьогодні не бажано мати справ з грошима. Перенесіть фінансові угоди на потім, а над особистими витратами добре думайте перед їх здійсненням.
Також не варто обговорювати знайомих за їх спиною. Обставини можуть скластися так, що ви пошкодуєте потім про це.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, прикмети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
12 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 10:00
Три смерті і 99 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:56
Війна на Сході: бойовики десять разів порушили «режим тиші», є загиблий
Сьогодні, 09:20
Не можуть доїхати на роботу: мешканці мікрорайону у Луцьку обурені «карантинним» курсуванням маршруток
Сьогодні, 09:15
В Україні за добу від коронавірусу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
Сьогодні, 08:51
Схожі новини
11 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день 11 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
11 січень, 10:00
Яке свято 10 січня та що не можна робити в цей день Яке свято 10 січня та що не можна робити в цей день
10 січень, 11:30
7 січня – Різдво Христове: традиції, заборони і прикмети 7 січня – Різдво Христове: традиції, заборони і прикмети
07 січень, 09:38
Католицьке Різдво і День дарування ялинкових куль: традиції і прикмети цього дня Католицьке Різдво і День дарування ялинкових куль: традиції і прикмети цього дня
25 грудень, 2020, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
12 січня – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 10:00
 0
Три смерті і 99 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:56
 0
Війна на Сході: бойовики десять разів порушили «режим тиші», є загиблий
Сьогодні, 09:20
 0
Не можуть доїхати на роботу: мешканці мікрорайону у Луцьку обурені «карантинним» курсуванням маршруток
Сьогодні, 09:15
 0
В Україні за добу від коронавірусу одужало втричі більше людей, ніж захворіло
Сьогодні, 08:51
 0
Медіа
відео
1/8