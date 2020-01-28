Водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах Волині

Найближчими днями на Волині прогнозують погіршення погодних умов. Через опади та низьку температуру на дорогах області можлива ожеледиця.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.За інформацією Волинського обласного центру з гідрометеорології у зв'язку з переміщенням атмосферних фронтів з північного заходуСиноптики прогнозують сніг, мокрий сніг, місцями з погіршенням видимості до 1000-2000 м, збільшення висоти снігового покриву до 3-8 см (рівень небезпечності І-жовтий).Упродовж 15-17 січня очікується поступове припинення опадів та суттєве зниження температури повітря вночі до 13-18º, місцями 21-23º морозу, вдень до 10-15º морозу.За таких погодних умов на автошляхах області можлива ожеледиця, на окремих ділянках доріг ймовірне ускладнення руху транспорту.Для забезпечення безпечного та безперебійного руху транспорту автошляхами державного значення області сили та засоби дорожніх підприємств, відповідальних за зимове утримання доріг, приведені у стан підвищеної готовності до ліквідації наслідків негоди.З метою недопущення аварійних ситуацій на автошляхах та з міркувань безпеки закликають громадян при виникненні несприятливих погодних умов відмовитись, за можливості, від поїздок власним транспортом. У разі важливих і нагальних потреб, що змушують вирушати в дорогу, просять ретельно підготуватись до поїздки, бути максимально уважними і обережними, особливо у темний час доби, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху та не створювати перешкод для роботи снігоприбиральної техніки.Під час негоди рекомендують водіям великогабаритних транспортних засобів користуватися майданчиками для