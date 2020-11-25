Волинянку ошукали під час інтернет-покупки

11 січня до Ковельського районного управління поліції звернулась ковельчанка, яка повідомили, що її ошукали під час інтернет-покупки.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.Заявниця, домовившись про покупку мобільного телефону, сплатили кошти у сумі майже 5 тисяч гривень. Однак після отримання грошового переводу «продавці» на зв’язок більше не виходили.Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлює особу, причетну до вчинення цього злочину.