Морози на Водохреща будуть найлютішими: синоптик дав детальний прогноз погоди на січень





Про те, чого чекати від погоди в Україні на Старий Новий рік і на Водохреще, а також наскільки комфортно й безпечно буде в Карпатах, розповів Роман Мурмило.



В Україну йдуть морози



"В Україну йде холодне повітря, але, на щастя, це вторгнення не буде таким активним, що сьогодні +5, а завтра -10. Але протягом тижня температура буде поступово знижуватися", – повідомив синоптик.



За його словами, в середині тижня буде "відносно тепло" – вночі -2... -8 градусів, вдень на більшій частині території країни – близько 0.



"Але вже в кінці цього тижня і на початку наступного відбудеться більш істотне зниження температури", – попередив Мурмило.



Він уточнив, що ближче до вихідних нічна температура буде коливатися в межах -10... -16 за Цельсієм, а "денна не буде занадто відрізнятися від нічної – всього на два-три градуси".



Опадів в цей період буде мало, оскільки повітряна маса, яка йде в Україну, "досить суха". "Так часто буває – що при вторгненні холодного повітря опадів майже немає", – пояснив синоптик.



Не повинно бути й такої ожеледиці, яка охопила Україну перед Новим роком: "Там, де сніг уже зараз лежить на дорогах, утворився так званий сніговий накат, транспорт його роз'їздив".



Потепління повернеться за тиждень



Після 20 січня почнеться потепління – "спочатку вночі буде -3... -8 градусів, потім ближче до нуля, а вдень – плюсові температури".



Погода на Старий Новий рік буде складною



У ніч із 13 на 14 січня, за прогнозом синоптика, очікуються "дуже складні погодні умови". Температура повітря коливатиметься поблизу 0 градусів, можливі невеликі опади.



"На півдні країни, в Херсонській області, переважно дощ, на півночі, в Дніпропетровській, – опади у вигляді снігу", – уточнив він.



Морози на Водохреща будуть найлютішими



На Водохреща, в ніч із 18 на 19 січня, синоптик спрогнозував найнижчі температури поточного періоду похолодання. "Без опадів і з хорошими морозами", – зауважив він.



Можливий великий розкид температур по всій країні. Вдень повітря може охолонути до -4... -10 градусів, вночі – до -10... -15.



У Карпатах випаде сніг, але загрози сходження лавин поки не видно



"У Карпатах пройде невеликий сніг, але істотних опадів ми не очікуємо", – розповів Мурмило. Стосовно небезпеки сходження лавин від зазначив, що поки в горах не випадало багато снігу, отже, говорити про лавини можна буде "за фактом накопичення додаткового снігу".



"Поки що штормові умови не склалися. Сніг є, але його недостатньо для таких наслідків, як лавини", – наголосив він.



Щодо температур у Карпатах, то вони майже відрізнятимуться від температур, які встановляться по всій країні, уточнив синоптик.



Зима буде нестабільною



До кінця зими погода в Україні ще не раз може йти і в "мінус", і в "плюс", попередив синоптик. За його словами, "мають бути регулярні вторгнення холоду, як і вторгнення тепла".



"Останніми роками немає стабільності – щоб протягом усієї зими була відлига або мороз. Хвилі тепла й холоду ми зустрічатимемо все частіше й частіше", – сказав Мурмило.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хоч погода в Україні зараз стає по-справжньому зимовою, з сильними морозами, цей період буде недовгим. Уже з 20 січня очікується легке потепління, температура знову почне підвищуватися.Про те, чого чекати від погоди в Україні на Старий Новий рік і на Водохреще, а також наскільки комфортно й безпечно буде в Карпатах, розповів Обозревателю синоптик"В Україну йде холодне повітря, але, на щастя, це вторгнення не буде таким активним, що сьогодні +5, а завтра -10. Але протягом тижня температура буде поступово знижуватися", – повідомив синоптик.За його словами, в середині тижня буде "відносно тепло" – вночі -2... -8 градусів, вдень на більшій частині території країни – близько 0."Але вже в кінці цього тижня і на початку наступного відбудеться більш істотне зниження температури", – попередив Мурмило.Він уточнив, що ближче до вихідних нічна температура буде коливатися в межах -10... -16 за Цельсієм, а "денна не буде занадто відрізнятися від нічної – всього на два-три градуси".Опадів в цей період буде мало, оскільки повітряна маса, яка йде в Україну, "досить суха". "Так часто буває – що при вторгненні холодного повітря опадів майже немає", – пояснив синоптик.Не повинно бути й такої ожеледиці, яка охопила Україну перед Новим роком: "Там, де сніг уже зараз лежить на дорогах, утворився так званий сніговий накат, транспорт його роз'їздив".Після 20 січня почнеться потепління – "спочатку вночі буде -3... -8 градусів, потім ближче до нуля, а вдень – плюсові температури".У ніч із 13 на 14 січня, за прогнозом синоптика, очікуються "дуже складні погодні умови". Температура повітря коливатиметься поблизу 0 градусів, можливі невеликі опади."На півдні країни, в Херсонській області, переважно дощ, на півночі, в Дніпропетровській, – опади у вигляді снігу", – уточнив він.На Водохреща, в ніч із 18 на 19 січня, синоптик спрогнозував найнижчі температури поточного періоду похолодання. "Без опадів і з хорошими морозами", – зауважив він.Можливий великий розкид температур по всій країні. Вдень повітря може охолонути до -4... -10 градусів, вночі – до -10... -15."У Карпатах пройде невеликий сніг, але істотних опадів ми не очікуємо", – розповів Мурмило. Стосовно небезпеки сходження лавин від зазначив, що поки в горах не випадало багато снігу, отже, говорити про лавини можна буде "за фактом накопичення додаткового снігу"."Поки що штормові умови не склалися. Сніг є, але його недостатньо для таких наслідків, як лавини", – наголосив він.Щодо температур у Карпатах, то вони майже відрізнятимуться від температур, які встановляться по всій країні, уточнив синоптик.До кінця зими погода в Україні ще не раз може йти і в "мінус", і в "плюс", попередив синоптик. За його словами, "мають бути регулярні вторгнення холоду, як і вторгнення тепла"."Останніми роками немає стабільності – щоб протягом усієї зими була відлига або мороз. Хвилі тепла й холоду ми зустрічатимемо все частіше й частіше", – сказав Мурмило.

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