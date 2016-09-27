Луцьк – категорично проти підвищення тарифів і просить скасувати «захмарні» ціни

Луцька міська рада звернулася до президента, Верховної Ради, Кабміну та НКРЕКП щодо недопущення підвищення тарифів для населення та щодо введення мораторію на зростання цін.Про це йшлося у четвер, 14 січня, під час сесії Луцькради.Мер Луцьказазначив, що підвищення тарифів викликало значний резонанс у суспільстві. Зокрема, зросла вартість газу, доставки і розподілу газу, електроенергії тощо. Приріст лише ціни газу за рік склав біля 40 %, за останній місяць – 11 %.«Це підвищення тарифів сильно б’є по коштах громадян, лучан, мешканців нашої громади, гаманці яких і так виснажені локдаунами, карантинними обмеженнями, звільненнями з роботи у зв’язку з пандемією, скороченням робочого часу, зменшенням зарплат», - наголосив він. Тож Луцьк виступає категорично проти підвищення тарифів для населення та вимагає скасувати уже затверджені. Також місто просить Антимонопольний комітет відреагувати на ситуацію і затвердити тарифи відповідно до спроможності населення.Депутатвідзначив, що 13 січня на засіданні уряду прийняли рішення про зниження вартості газу на час карантинних обмежень на 30 % - до 6,99 гривні за метр кубічний. Обіцяють переглянути і тариф на транспортування газу.«Але єдиний шлях – не зниження тарифів, а зменшення споживання енергоносіїв», - вважає він. Тому у Луцьку хочуть втілити проєкт реновації та енергомодернізації 50 багатоповерхівок і «показати іншим приклад».«Від Зеленського ми побачили лише відосики, як він буде знижувати тарифи», - так прокоментував дії влади обранець громадидодав, що команда Зеленського останні 2 роки живе з лозунгом «зниження тарифів», тож не відкидає, що, можливо, ціни підняли свідомо, аби потім знизити.Депутати були одностайними – 38 обранців громади підтримали звернення щодо недопущення підняття тарифів для населення.