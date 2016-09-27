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Луцьк – категорично проти підвищення тарифів і просить скасувати «захмарні» ціни

Луцьк – категорично проти підвищення тарифів і просить скасувати «захмарні» ціни
Луцька міська рада звернулася до президента, Верховної Ради, Кабміну та НКРЕКП щодо недопущення підвищення тарифів для населення та щодо введення мораторію на зростання цін.

Про це йшлося у четвер, 14 січня, під час сесії Луцькради.

Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що підвищення тарифів викликало значний резонанс у суспільстві. Зокрема, зросла вартість газу, доставки і розподілу газу, електроенергії тощо. Приріст лише ціни газу за рік склав біля 40 %, за останній місяць – 11 %.

«Це підвищення тарифів сильно б’є по коштах громадян, лучан, мешканців нашої громади, гаманці яких і так виснажені локдаунами, карантинними обмеженнями, звільненнями з роботи у зв’язку з пандемією, скороченням робочого часу, зменшенням зарплат», - наголосив він. Тож Луцьк виступає категорично проти підвищення тарифів для населення та вимагає скасувати уже затверджені. Також місто просить Антимонопольний комітет відреагувати на ситуацію і затвердити тарифи відповідно до спроможності населення.

Депутат Роман Бондарук відзначив, що 13 січня на засіданні уряду прийняли рішення про зниження вартості газу на час карантинних обмежень на 30 % - до 6,99 гривні за метр кубічний. Обіцяють переглянути і тариф на транспортування газу.

«Але єдиний шлях – не зниження тарифів, а зменшення споживання енергоносіїв», - вважає він. Тому у Луцьку хочуть втілити проєкт реновації та енергомодернізації 50 багатоповерхівок і «показати іншим приклад».

«Від Зеленського ми побачили лише відосики, як він буде знижувати тарифи», - так прокоментував дії влади обранець громади Микола Федік. Юрій Моклиця додав, що команда Зеленського останні 2 роки живе з лозунгом «зниження тарифів», тож не відкидає, що, можливо, ціни підняли свідомо, аби потім знизити.

Депутати були одностайними – 38 обранців громади підтримали звернення щодо недопущення підняття тарифів для населення.

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Теги: тарифи, підвищення
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Коментарі 4
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Шановному Луцьку варто згадати за кого він голосував у 2019 році та не морочити собі голову. Але в порядку попереднього прозріння варто здійняти гвалт з приводу ліквідації "зеленими" субсидій заради рейтингу
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Словами Палиці глаголить міська рада! :))) Все як у партійному зверненні :)))
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Майбахи знають,що роблять.Прихід Байдена кінець їм та брехливому Аверсу
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ЗЕдебіли починають щось усвідомлювати? - Сумніваюсь "сорос, бізнеснакраві, мальдіви, абинепорх, абирвалг..."
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