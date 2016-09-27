Луцьк – категорично проти підвищення тарифів і просить скасувати «захмарні» ціни
Сьогодні, 11:05
Луцька міська рада звернулася до президента, Верховної Ради, Кабміну та НКРЕКП щодо недопущення підвищення тарифів для населення та щодо введення мораторію на зростання цін.
Про це йшлося у четвер, 14 січня, під час сесії Луцькради.
Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що підвищення тарифів викликало значний резонанс у суспільстві. Зокрема, зросла вартість газу, доставки і розподілу газу, електроенергії тощо. Приріст лише ціни газу за рік склав біля 40 %, за останній місяць – 11 %.
«Це підвищення тарифів сильно б’є по коштах громадян, лучан, мешканців нашої громади, гаманці яких і так виснажені локдаунами, карантинними обмеженнями, звільненнями з роботи у зв’язку з пандемією, скороченням робочого часу, зменшенням зарплат», - наголосив він. Тож Луцьк виступає категорично проти підвищення тарифів для населення та вимагає скасувати уже затверджені. Також місто просить Антимонопольний комітет відреагувати на ситуацію і затвердити тарифи відповідно до спроможності населення.
Депутат Роман Бондарук відзначив, що 13 січня на засіданні уряду прийняли рішення про зниження вартості газу на час карантинних обмежень на 30 % - до 6,99 гривні за метр кубічний. Обіцяють переглянути і тариф на транспортування газу.
«Але єдиний шлях – не зниження тарифів, а зменшення споживання енергоносіїв», - вважає він. Тому у Луцьку хочуть втілити проєкт реновації та енергомодернізації 50 багатоповерхівок і «показати іншим приклад».
«Від Зеленського ми побачили лише відосики, як він буде знижувати тарифи», - так прокоментував дії влади обранець громади Микола Федік. Юрій Моклиця додав, що команда Зеленського останні 2 роки живе з лозунгом «зниження тарифів», тож не відкидає, що, можливо, ціни підняли свідомо, аби потім знизити.
Депутати були одностайними – 38 обранців громади підтримали звернення щодо недопущення підняття тарифів для населення.
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Про це йшлося у четвер, 14 січня, під час сесії Луцькради.
Мер Луцька Ігор Поліщук зазначив, що підвищення тарифів викликало значний резонанс у суспільстві. Зокрема, зросла вартість газу, доставки і розподілу газу, електроенергії тощо. Приріст лише ціни газу за рік склав біля 40 %, за останній місяць – 11 %.
«Це підвищення тарифів сильно б’є по коштах громадян, лучан, мешканців нашої громади, гаманці яких і так виснажені локдаунами, карантинними обмеженнями, звільненнями з роботи у зв’язку з пандемією, скороченням робочого часу, зменшенням зарплат», - наголосив він. Тож Луцьк виступає категорично проти підвищення тарифів для населення та вимагає скасувати уже затверджені. Також місто просить Антимонопольний комітет відреагувати на ситуацію і затвердити тарифи відповідно до спроможності населення.
Депутат Роман Бондарук відзначив, що 13 січня на засіданні уряду прийняли рішення про зниження вартості газу на час карантинних обмежень на 30 % - до 6,99 гривні за метр кубічний. Обіцяють переглянути і тариф на транспортування газу.
«Але єдиний шлях – не зниження тарифів, а зменшення споживання енергоносіїв», - вважає він. Тому у Луцьку хочуть втілити проєкт реновації та енергомодернізації 50 багатоповерхівок і «показати іншим приклад».
«Від Зеленського ми побачили лише відосики, як він буде знижувати тарифи», - так прокоментував дії влади обранець громади Микола Федік. Юрій Моклиця додав, що команда Зеленського останні 2 роки живе з лозунгом «зниження тарифів», тож не відкидає, що, можливо, ціни підняли свідомо, аби потім знизити.
Депутати були одностайними – 38 обранців громади підтримали звернення щодо недопущення підняття тарифів для населення.
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Коментарі 4
Шановному Луцьку варто згадати за кого він голосував у 2019 році та не морочити собі голову. Але в порядку попереднього прозріння варто здійняти гвалт з приводу ліквідації "зеленими" субсидій заради рейтингу
Словами Палиці глаголить міська рада! :))) Все як у партійному зверненні :)))
Майбахи знають,що роблять.Прихід Байдена кінець їм та брехливому Аверсу
ЗЕдебіли починають щось усвідомлювати? - Сумніваюсь "сорос, бізнеснакраві, мальдіви, абинепорх, абирвалг..."
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