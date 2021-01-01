Погода у Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 15 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській обалсті завтра, 15 січня, прогнозують хмарну погоду.Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура впродовж доби 9-14º морозу.Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також хмарну погоду. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13º морозу, вдень 9-11º морозу.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура впродовж доби 9-14º морозу.Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
У Луцьку завтра, у п'ятницю, також хмарну погоду. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-13º морозу, вдень 9-11º морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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