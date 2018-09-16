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У волинській громаді хочуть дати нове життя джерелам

У волинській громаді хочуть дати нове життя джерелам
Хочуть відновити джерела поблизу Ромашківки Цуманської територіальної громади, що є гідрологічною пам'яткою природи.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат облради Юрій Ройко.

Стан цього водного об'єкту оглянув він разом із Анатолієм Дорошуком - головою Цуманської ОТГ та Ростиславом Кравчуком - керівником офісу водних ресурсів Волині.

За словами депутата, планують привести джерела в первісний стан. Щоб дати джерелам нове дихання, каже Ройко, насамперед треба розчистити від заростей і бобрових загат та поглибити єдиний канал, який за 700 метрів впадає в річку Путилівку.

"Впевнений, що вже влітку відновлені джерела потішать подорожуючих своєю красою і цілющою водичкою", - додав Юрій Ройко.

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Теги: джерела, відновлення, Ромашківка
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