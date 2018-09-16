У волинській громаді хочуть дати нове життя джерелам

Хочуть відновити джерела поблизу Ромашківки Цуманської територіальної громади, що є гідрологічною пам'яткою природи.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав депутат облрадиСтан цього водного об'єкту оглянув він разом із Анатолієм Дорошуком - головою Цуманської ОТГ та Ростиславом Кравчуком - керівником офісу водних ресурсів Волині.За словами депутата, планують привести джерела в первісний стан. Щоб дати джерелам нове дихання, каже Ройко, насамперед треба розчистити від заростей і бобрових загат та поглибити єдиний канал, який за 700 метрів впадає в річку Путилівку."Впевнений, що вже влітку відновлені джерела потішать подорожуючих своєю красою і цілющою водичкою", - додав Юрій Ройко.