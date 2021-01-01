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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 січня
У Волинській області завтра, 16 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Місцями невеликий сніг та ожеледиця.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20º морозу, вдень 10-15º морозу.

У Луцьку завтра, 16 січня, синоптики також прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Без опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º морозу, вдень 12-14º морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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