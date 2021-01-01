Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 січня





Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20º морозу, вдень 10-15º морозу.



У Луцьку завтра, 16 січня, синоптики також прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Без опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º морозу, вдень 12-14º морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 16 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Місцями невеликий сніг та ожеледиця.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20º морозу, вдень 10-15º морозу.У Луцьку завтра, 16 січня, синоптики також прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Без опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º морозу, вдень 12-14º морозу.

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