Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 16 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 16 січня, очікується хмарна з проясненнями погода. Місцями невеликий сніг та ожеледиця.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20º морозу, вдень 10-15º морозу.
У Луцьку завтра, 16 січня, синоптики також прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Без опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º морозу, вдень 12-14º морозу.
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20º морозу, вдень 10-15º морозу.
У Луцьку завтра, 16 січня, синоптики також прогнозують хмарно з проясненнями погоду. Без опадів. Ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18º морозу, вдень 12-14º морозу.
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