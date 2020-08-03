Молодик, який хотів перевезти наркотики через «Ягодин», постане перед судом





Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.



Нагадують, 10 грудня 2020 року під час перетину кордону у міжнародному пункті пропуску «Ягодин» 28-річний хлопець намагався перемістити до Республіки Польща, з приховуванням від митного контролю, канабіс вагою 33 грами.



Чоловіка обвинувачують у вчиненні закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 305 КК України, покарання – до 10 років позбавлення волі).



Далі – слово за судом.



Фото - ілюстративне.

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