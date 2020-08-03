Молодик, який хотів перевезти наркотики через «Ягодин», постане перед судом
Сьогодні, 19:30
Судитимуть жителя Черкащини, якого затримали на волинському пункті пропоску з наркотиками.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Нагадують, 10 грудня 2020 року під час перетину кордону у міжнародному пункті пропуску «Ягодин» 28-річний хлопець намагався перемістити до Республіки Польща, з приховуванням від митного контролю, канабіс вагою 33 грами.
Чоловіка обвинувачують у вчиненні закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 305 КК України, покарання – до 10 років позбавлення волі).
Далі – слово за судом.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Нагадують, 10 грудня 2020 року під час перетину кордону у міжнародному пункті пропуску «Ягодин» 28-річний хлопець намагався перемістити до Республіки Польща, з приховуванням від митного контролю, канабіс вагою 33 грами.
Чоловіка обвинувачують у вчиненні закінченого замаху на контрабанду особливо небезпечних наркотичних засобів (ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 305 КК України, покарання – до 10 років позбавлення волі).
Далі – слово за судом.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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