Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 17 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області завтра, 17 січня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° морозу, вдень 9-14° морозу.
У Луцьку завтра, у неділю, прогнозують також хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 10-12° морозу.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° морозу, вдень 9-14° морозу.
У Луцьку завтра, у неділю, прогнозують також хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 10-12° морозу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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