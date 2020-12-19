Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 17 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° морозу, вдень 9-14° морозу.



У Луцьку завтра, у неділю, прогнозують також хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 10-12° морозу.

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