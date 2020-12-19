вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 17 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 17 січня
У Волинській області завтра, 17 січня, прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах - ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19° морозу, вдень 9-14° морозу.

У Луцьку завтра, у неділю, прогнозують також хмарну погоду з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 10-12° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Локдаун: як працюють луцькі «Нова Лінія» та «Епіцентр». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 17 січня
Сьогодні, 20:00
Водій легковика був п'яний: деталі аварії на мосту у Луцьку
Сьогодні, 19:50
Молодик, який хотів перевезти наркотики через «Ягодин», постане перед судом
Сьогодні, 19:30
У Луцьку відкрили мистецький дворик. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
У Луцьку на мосту – аварія за участю тролейбуса та автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:37
Схожі новини
Якою буде погода у Луцьку в суботу, 9 січня Якою буде погода у Луцьку в суботу, 9 січня
08 січень, 18:00
Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 січня Погода в Луцьку та Волинській області на понеділок, 4 січня
03 січень, 20:00
Якою буде погода на Волині у неділю, 20 грудня Якою буде погода на Волині у неділю, 20 грудня
19 грудень, 2020, 19:35
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 грудня Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 4 грудня
03 грудень, 2020, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на неділю, 17 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Водій легковика був п'яний: деталі аварії на мосту у Луцьку
Сьогодні, 19:50
 0
Молодик, який хотів перевезти наркотики через «Ягодин», постане перед судом
Сьогодні, 19:30
 0
У Луцьку відкрили мистецький дворик. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку на мосту – аварія за участю тролейбуса та автівки. ФОТО
Сьогодні, 18:37
 0
Медіа
відео
1/8