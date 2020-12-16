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На коронавірус захворіли працівники ліцею на Волині

На коронавірус захворіли працівники ліцею на Волині
15 січня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке провів ковельський міський голова Ігор Чайка.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Зокрема, розглядали інформацію про стан епідемічної та медико-біологічної ситуації в Ковелі, спричиненої пандемією COVID-19.

Виконувач обов’язків завідувача Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Ростислав Хільчук повідомив, що у ліцеї № 11 міста Ковеля зареєстрували 4 випадки захворювання на коронавірус серед працівників навчального закладу.

На цей час інші випадки захворюваності спорадичні. Лікарі-епідеміологи щоденно аналізують екстрені повідомлення про ймовірні випадки захворювання.

З метою недопущення поширення захворюваності, оперативно направляються повідомлення та пропозиції щодо посилення протиепідемічних заходів за місцем роботи.

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Теги: Ковель, ліцей, коронавірус
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