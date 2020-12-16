На коронавірус захворіли працівники ліцею на Волині

Ігор Чайка.



Про це йдеться на сайті



Зокрема, розглядали інформацію про стан епідемічної та медико-біологічної ситуації в Ковелі, спричиненої пандемією COVID-19.



Виконувач обов’язків завідувача Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Ростислав Хільчук повідомив, що у ліцеї № 11 міста Ковеля зареєстрували 4 випадки захворювання на коронавірус серед працівників навчального закладу.



На цей час інші випадки захворюваності спорадичні. Лікарі-епідеміологи щоденно аналізують екстрені повідомлення про ймовірні випадки захворювання.



З метою недопущення поширення захворюваності, оперативно направляються повідомлення та пропозиції щодо посилення протиепідемічних заходів за місцем роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 січня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке провів ковельський міський головаПро це йдеться на сайті Ковельської міської ради Зокрема, розглядали інформацію про стан епідемічної та медико-біологічної ситуації в Ковелі, спричиненої пандемією COVID-19.Виконувач обов’язків завідувача Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України»повідомив, що у ліцеї № 11 міста Ковеля зареєстрували 4 випадки захворювання на коронавірус серед працівників навчального закладу.На цей час інші випадки захворюваності спорадичні. Лікарі-епідеміологи щоденно аналізують екстрені повідомлення про ймовірні випадки захворювання.З метою недопущення поширення захворюваності, оперативно направляються повідомлення та пропозиції щодо посилення протиепідемічних заходів за місцем роботи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію