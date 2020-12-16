На коронавірус захворіли працівники ліцею на Волині
Сьогодні, 23:26
15 січня відбулося позачергове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке провів ковельський міський голова Ігор Чайка.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Зокрема, розглядали інформацію про стан епідемічної та медико-біологічної ситуації в Ковелі, спричиненої пандемією COVID-19.
Виконувач обов’язків завідувача Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Ростислав Хільчук повідомив, що у ліцеї № 11 міста Ковеля зареєстрували 4 випадки захворювання на коронавірус серед працівників навчального закладу.
На цей час інші випадки захворюваності спорадичні. Лікарі-епідеміологи щоденно аналізують екстрені повідомлення про ймовірні випадки захворювання.
З метою недопущення поширення захворюваності, оперативно направляються повідомлення та пропозиції щодо посилення протиепідемічних заходів за місцем роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Зокрема, розглядали інформацію про стан епідемічної та медико-біологічної ситуації в Ковелі, спричиненої пандемією COVID-19.
Виконувач обов’язків завідувача Ковельського міськміжрайонного відділу ДУ «Волинський ОЛЦ МОЗ України» Ростислав Хільчук повідомив, що у ліцеї № 11 міста Ковеля зареєстрували 4 випадки захворювання на коронавірус серед працівників навчального закладу.
На цей час інші випадки захворюваності спорадичні. Лікарі-епідеміологи щоденно аналізують екстрені повідомлення про ймовірні випадки захворювання.
З метою недопущення поширення захворюваності, оперативно направляються повідомлення та пропозиції щодо посилення протиепідемічних заходів за місцем роботи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На коронавірус захворіли працівники ліцею на Волині
Сьогодні, 23:26
Більшість автомобілів швидкої допомоги на Волині не відповідають державним стандартам
Сьогодні, 22:46
Діамантова посилка: столичні митники виявили 23 дорогоцінні камені у пакунку з Індії. ФОТО
Сьогодні, 22:21
На Волині поліцейські спіймали чоловіка, який на санчатах віз вкрадений з підприємства станок
Сьогодні, 21:50
До пунктів обігріву на Волині за добу звернулися 27 волинян
Сьогодні, 21:18