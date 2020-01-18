Водохресна вечеря: голодна кутя і ще шість головних страв на Хрещення





Страви були прості, простіші ніж на Різдво, але господиня стежила, щоб за кількістю їх було 7, 9 або 12. Починали трапезу зі святої води. Після зазвичай подавали пісний борщ, вареники, смажену рибу, капусту, горох, кутю та обрядове печиво, пише



Після того як кутю з'їдали, діти стукали в тарілки ложками і кричали: "Геть кутя з Покуття". Так наші предки прощалися з зимовими святами до наступного року.



Голодна кутя



Називається кутя "голодною" тому, що цього дня заведено поститися. Зранку віряни нічого не їдять, потім влаштовують скромну святу вечерю і далі утримуються від їжі, аж поки не освятять в церкві воду.



Рисова кутя



Інгредієнти

вода – 2 склянки



рис круглий – 200 г



мак – 50 г



мед – 2 ст. л .



родзинки – 100 г



Покроковий рецепт



Крок 1: залити мак окропом і настояти 20 хвилин



Крок 2: відварити рис до готовності



Крок 3: розтерти мак до появи макового молочка



Крок 4: залити окропом родзинки і настояти 10 хвилин



Крок 5: заправити кутю медом, маком, родзинками і подавати на стіл.



Пісний борщ



Господині часто варять на другий Святвечір пісний борщ з грибами та квасолею. Страву можна подавати з пампушками з часником, що також вважатиметься ще однією стравою на різдвяному столі.



Пісний борщ із грибами та квасолею



Інгредієнти

3 ст. л. квасолі



1 цибулина



1 морквина



300 г капусти (1/4 середнього качана)



3-4 невеликі картоплини (біля 400 г)



1 невеликий буряк



1 болгарський перець



200 г печериць



4-5 помідорів



2-3 зубчики часнику



сіль



чорний мелений перець



свіжа зелень



олія для обсмажування



3 лаврових листи



4-5 горошини духмяного перцю



Покроковий рецепт



Крок 1: замочуємо квасолю в 1 склянці води на декілька годин або на ніч. Потім воду зливаємо, заливаємо квасолю 3 літрами свіжої води, і варимо до напівготовності. Солимо в кінці.



Крок 2: дрібно нарізаємо цибулю і підсмажуємо її до золотавого кольору. Додаємо до цибулі натерту на грубій тертці або нарізану дрібною соломкою моркву і пасеруємо ще 2-3 хвилини, потім перекладаємо цибулю з морквою в каструлю. Додаємо духмяний перець.



Крок 3: нарізаємо картоплю кубиками і кладемо в каструлю до квасолі. Варимо близько 5 хвилин.



Крок 4: шаткуємо капусту і нарізаємо болгарський перець кубиками. Додаємо в каструлю.



Крок 5: натираємо на грубій тертці або нарізаємо дрібною соломкою буряк, злегка обсмажуємо в 1 ст. л. олії. Коли буряк перестане бути жорстким, вливаємо 1/2 ст. ложку оцту (краще винного або яблучного), перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин на невеликому вогні, а потім перекладаємо в каструлю.



Крок 6: нарізаємо гриби часточками і обсмажуємо в олії на сковорідці декілька хвилин, періодично помішуючи. Коли вся рідина википить, додаємо гриби в каструлю з борщем. Варимо ще 5 хвилин.



Крок 7: ошпарюємо помідори окропом, знімаємо шкірку і натираємо на терці. Приправляємо меленим перцем, перемішуємо і кладемо в каструлю. Варимо 4-5 хвилин.



Крок 8: додаємо у борщ часник і зелень. Через 2 хвилини вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо настоятися хвилин 20.



Риба – символ християнства



На столі сьогодні обов’язково повинна бути страва з риби у будь-якій варіації приготування: це може бути як просто оселедець, так і запечена риба з овочами. Або така цікава українська давня страва як "баба-шарпанина".



"Баба-шарпанина" з судака



Інгредієнти

риба (судак) – 1,2 кг



морква (маленька) – 1 шт.



цибуля – 2 шт.



корінь петрушки –1 шт.



борошно пшеничне – 100 г



олія – ​​2 ст. л.



вода – 1,5 л



Покроковий рецепт



Крок 1: моркву, петрушку і 1 цибулину чистимо і смажимо на сковороді.



Крок 2: судака чистимо від луски, видаляємо нутрощі, промиваємо, обсушуємо і нарізаємо шматками.



Крок 3: овочі, голову, хвіст заливаємо водою і ставимо на середній вогонь. Варимо 30 хвилин.



Крок 4: кладемо в бульйон рибу і варимо ще 5 хвилин.



Крок 5: виймаємо рибу, викидаємо голову, хвіст, овочі. Бульйон проціджуємо і варимо на сильному вогні, поки кількість бульйону не зменшиться в 3 рази.



Крок 6: 1 цибулину дрібно нарізаємо, обсмажуємо в олії до золотистого кольору.



Крок 7: рибу розбираємо на шматочки без кісток, солимо, перчимо і викладаємо в змащену маслом форму.



Крок 8: борошно просіюємо в миску, додаємо смажену цибулю, сіль і замішуємо тісто, потроху додаючи рибного бульйону. Тісто має вийти густоти нежирної сметани.



Крок 9: заливаємо тістом рибу і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.



Голубці – потужний символ миру та злагоди



Часто до столу подають голубці з начинкою з тертої картоплі, або гречки чи рису, политі підливкою з грибами. Символічність страви полягає в тому, що голуб приносить мир та злагоду.



Голубці з картоплею та гречкою



Інгредієнти

1 капустина



2 кг картоплі



2 цибулини



200 г звареної гречки



сіль, перець



олія



Покроковий рецепт



Крок 1: капусту опускаємо в окріп і розбираємо на листочки, товсті прожилки зрізаємо.



Крок 2: картоплю чистимо і натираємо дрібній тертці. Додаємо до неї зварену гречку.



Крок 3: цибулю нарізаємо кубиком і обсмажуємо на великій пательні, додаємо терту картоплю та пару хвилин тримаємо на маленькому вогні, добре помішуючи, для того, щоб крохмаль, який є в картоплі, схопився і було зручно робити голубці, тоді маса не витікає з листочків і голубці не тверді після приготування. Додаємо сіль і перець до смаку.



Крок 4: робимо голубці, викладаємо їх у посудину з товстим дном, заливаємо окропом, який попередньо підсолюємо. Голубці причавлюємо тарілкою, і після закипання тарілку знімаємо, накриваємо кришкою і на повільному вогні готуємо 2-3 год.



Сила народжується в капусті



У другий Святвечір багато страв готують з капусти, яка є символом єднання родини навколо однієї основи, стабільності та сили.



Капустяний шніцель



Інгредієнти

капуста – 1 шт.



спеції – за смаком



сухарі панірувальні



олія – 4 ст. л.



сіль – за смаком



Покроковий рецепт



Крок 1: миємо капусту в теплій воді і видаляємо качан.



Крок 2: у гарячу воду кладемо капустяне листя, доводимо до кипіння і варимо близько 10 хвилин. Потім перевертаємо його, підсолюємо, додаємо спеції і варимо ще 5 хвилин.



Крок 3: дістаємо капустяне листя і акуратно відбиваємо кухонним молотком. Потім беремо один капустяний лист і в нього загортаємо менший.



Крок 4: опускаємо отримані шніцелі у капустяний відвар, а потім у панірувальні сухарі.



Крок 5: на сковорідку наливаємо олію і викладаємо шніцелі. Смажимо на невеликому вогні, і перегортаємо, тільки-но вони підрум'яняться.



Горохвяники святкові



Горох використовували в різноманітних обрядах. Походження його легенда пояснює так: вигнаний із раю Адам уперше орав землю і плакав, і там, де падали його сльози, виріс горох. За іншим переказом, коли Бог покарав людей за гріхи голодом, Богоматір плакала, і її сльози перетворювалися на горох.



Вважалося, що горох сприяє урожаю в полі, плідності худоби й розквіту господарства.



Горохвяники



Інгредієнти

½ скл. гороху



1 скл. води



3 ст. л. борошна



дрібка солі та чорного перцю, сушеної петрушки.



1 яйце



50 мл олії



1 цибулина



3-4 ст. л панірувальних сухарів



Покроковий рецепт



Крок 1: горох замочуємо на пару годин, промити, залити склянкою води і варити до повної готовності 40-50 хвилин. Потім перетираємо його через сито в пюре та залишаємо охолоджуватись.



Крок 2: смажимо дрібно нашатковану цибулю до золотистої скоринки, так щоб вона була хрусткою. Додаємо в горохове пюре. Туди ж – сире яйце, борошно і всі спеції. Добре вимішуємо, формуємо з суміші круглі горохвяники, обвалюємо їх в панірувальних сухарях.



Крок 3: смажити слід на добре розігрітій пательні до золотистої хрусткої скоринки.



Обрядове печиво



У Водохресний Святвечір, 18 січня, всі релігійні господині обов'язково печуть "хрести" – особливе обрядове печиво. Його було прийнято їсти вранці 19 січня і запивати освяченою водою



Печиво "Медові хрести"



Інгредієнти

борошно – 2 скл.



мед – 300 г



олія – ​​3 ст. л.



горіхи – 100 г



прянощі (кориця, гвоздика, кардамон, імбир, мускатний горіх) – 1 ч. л.



лимон – 1 шт.



сода – 1 ч. л.



родзинки



Покроковий рецепт



Крок 1: ядра горіхів розтираємо і з'єднуємо з медом, додаємо олію, прянощі і тертий разом із цедрою лимон.



Крок 2: висипаємо масу в змішане з содою борошно і замішуємо тісто.



Крок 3: з тіста вирізаємо ножем "хрестики", зверху кладемо родзинки і запікаємо в духовці 20-30 хвилин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Після закінчення одноденного поста на стіл ставили особливу кутю та пісні (голодні) страви. Вважалося, що в цей час в будинок хочуть проникнути нечисті сили, а пісні страви повинні були залишити нечисть голодною.Страви були прості, простіші ніж на Різдво, але господиня стежила, щоб за кількістю їх було 7, 9 або 12. Починали трапезу зі святої води. Після зазвичай подавали пісний борщ, вареники, смажену рибу, капусту, горох, кутю та обрядове печиво, пише ТСН Після того як кутю з'їдали, діти стукали в тарілки ложками і кричали: "Геть кутя з Покуття". Так наші предки прощалися з зимовими святами до наступного року.Називається кутя "голодною" тому, що цього дня заведено поститися. Зранку віряни нічого не їдять, потім влаштовують скромну святу вечерю і далі утримуються від їжі, аж поки не освятять в церкві воду.вода – 2 склянкирис круглий – 200 гмак – 50 гмед – 2 ст. л .родзинки – 100 гКрок 1: залити мак окропом і настояти 20 хвилинКрок 2: відварити рис до готовностіКрок 3: розтерти мак до появи макового молочкаКрок 4: залити окропом родзинки і настояти 10 хвилинКрок 5: заправити кутю медом, маком, родзинками і подавати на стіл.Господині часто варять на другий Святвечір пісний борщ з грибами та квасолею. Страву можна подавати з пампушками з часником, що також вважатиметься ще однією стравою на різдвяному столі.3 ст. л. квасолі1 цибулина1 морквина300 г капусти (1/4 середнього качана)3-4 невеликі картоплини (біля 400 г)1 невеликий буряк1 болгарський перець200 г печериць4-5 помідорів2-3 зубчики часникусільчорний мелений перецьсвіжа зеленьолія для обсмажування3 лаврових листи4-5 горошини духмяного перцюКрок 1: замочуємо квасолю в 1 склянці води на декілька годин або на ніч. Потім воду зливаємо, заливаємо квасолю 3 літрами свіжої води, і варимо до напівготовності. Солимо в кінці.Крок 2: дрібно нарізаємо цибулю і підсмажуємо її до золотавого кольору. Додаємо до цибулі натерту на грубій тертці або нарізану дрібною соломкою моркву і пасеруємо ще 2-3 хвилини, потім перекладаємо цибулю з морквою в каструлю. Додаємо духмяний перець.Крок 3: нарізаємо картоплю кубиками і кладемо в каструлю до квасолі. Варимо близько 5 хвилин.Крок 4: шаткуємо капусту і нарізаємо болгарський перець кубиками. Додаємо в каструлю.Крок 5: натираємо на грубій тертці або нарізаємо дрібною соломкою буряк, злегка обсмажуємо в 1 ст. л. олії. Коли буряк перестане бути жорстким, вливаємо 1/2 ст. ложку оцту (краще винного або яблучного), перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин на невеликому вогні, а потім перекладаємо в каструлю.Крок 6: нарізаємо гриби часточками і обсмажуємо в олії на сковорідці декілька хвилин, періодично помішуючи. Коли вся рідина википить, додаємо гриби в каструлю з борщем. Варимо ще 5 хвилин.Крок 7: ошпарюємо помідори окропом, знімаємо шкірку і натираємо на терці. Приправляємо меленим перцем, перемішуємо і кладемо в каструлю. Варимо 4-5 хвилин.Крок 8: додаємо у борщ часник і зелень. Через 2 хвилини вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо настоятися хвилин 20.На столі сьогодні обов’язково повинна бути страва з риби у будь-якій варіації приготування: це може бути як просто оселедець, так і запечена риба з овочами. Або така цікава українська давня страва як "баба-шарпанина".риба (судак) – 1,2 кгморква (маленька) – 1 шт.цибуля – 2 шт.корінь петрушки –1 шт.борошно пшеничне – 100 голія – ​​2 ст. л.вода – 1,5 лКрок 1: моркву, петрушку і 1 цибулину чистимо і смажимо на сковороді.Крок 2: судака чистимо від луски, видаляємо нутрощі, промиваємо, обсушуємо і нарізаємо шматками.Крок 3: овочі, голову, хвіст заливаємо водою і ставимо на середній вогонь. Варимо 30 хвилин.Крок 4: кладемо в бульйон рибу і варимо ще 5 хвилин.Крок 5: виймаємо рибу, викидаємо голову, хвіст, овочі. Бульйон проціджуємо і варимо на сильному вогні, поки кількість бульйону не зменшиться в 3 рази.Крок 6: 1 цибулину дрібно нарізаємо, обсмажуємо в олії до золотистого кольору.Крок 7: рибу розбираємо на шматочки без кісток, солимо, перчимо і викладаємо в змащену маслом форму.Крок 8: борошно просіюємо в миску, додаємо смажену цибулю, сіль і замішуємо тісто, потроху додаючи рибного бульйону. Тісто має вийти густоти нежирної сметани.Крок 9: заливаємо тістом рибу і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.Часто до столу подають голубці з начинкою з тертої картоплі, або гречки чи рису, политі підливкою з грибами. Символічність страви полягає в тому, що голуб приносить мир та злагоду.1 капустина2 кг картоплі2 цибулини200 г звареної гречкисіль, перецьоліяКрок 1: капусту опускаємо в окріп і розбираємо на листочки, товсті прожилки зрізаємо.Крок 2: картоплю чистимо і натираємо дрібній тертці. Додаємо до неї зварену гречку.Крок 3: цибулю нарізаємо кубиком і обсмажуємо на великій пательні, додаємо терту картоплю та пару хвилин тримаємо на маленькому вогні, добре помішуючи, для того, щоб крохмаль, який є в картоплі, схопився і було зручно робити голубці, тоді маса не витікає з листочків і голубці не тверді після приготування. Додаємо сіль і перець до смаку.Крок 4: робимо голубці, викладаємо їх у посудину з товстим дном, заливаємо окропом, який попередньо підсолюємо. Голубці причавлюємо тарілкою, і після закипання тарілку знімаємо, накриваємо кришкою і на повільному вогні готуємо 2-3 год.У другий Святвечір багато страв готують з капусти, яка є символом єднання родини навколо однієї основи, стабільності та сили.капуста – 1 шт.спеції – за смакомсухарі панірувальніолія – 4 ст. л.сіль – за смакомКрок 1: миємо капусту в теплій воді і видаляємо качан.Крок 2: у гарячу воду кладемо капустяне листя, доводимо до кипіння і варимо близько 10 хвилин. Потім перевертаємо його, підсолюємо, додаємо спеції і варимо ще 5 хвилин.Крок 3: дістаємо капустяне листя і акуратно відбиваємо кухонним молотком. Потім беремо один капустяний лист і в нього загортаємо менший.Крок 4: опускаємо отримані шніцелі у капустяний відвар, а потім у панірувальні сухарі.Крок 5: на сковорідку наливаємо олію і викладаємо шніцелі. Смажимо на невеликому вогні, і перегортаємо, тільки-но вони підрум'яняться.Горох використовували в різноманітних обрядах. Походження його легенда пояснює так: вигнаний із раю Адам уперше орав землю і плакав, і там, де падали його сльози, виріс горох. За іншим переказом, коли Бог покарав людей за гріхи голодом, Богоматір плакала, і її сльози перетворювалися на горох.Вважалося, що горох сприяє урожаю в полі, плідності худоби й розквіту господарства.½ скл. гороху1 скл. води3 ст. л. борошнадрібка солі та чорного перцю, сушеної петрушки.1 яйце50 мл олії1 цибулина3-4 ст. л панірувальних сухарівКрок 1: горох замочуємо на пару годин, промити, залити склянкою води і варити до повної готовності 40-50 хвилин. Потім перетираємо його через сито в пюре та залишаємо охолоджуватись.Крок 2: смажимо дрібно нашатковану цибулю до золотистої скоринки, так щоб вона була хрусткою. Додаємо в горохове пюре. Туди ж – сире яйце, борошно і всі спеції. Добре вимішуємо, формуємо з суміші круглі горохвяники, обвалюємо їх в панірувальних сухарях.Крок 3: смажити слід на добре розігрітій пательні до золотистої хрусткої скоринки.У Водохресний Святвечір, 18 січня, всі релігійні господині обов'язково печуть "хрести" – особливе обрядове печиво. Його було прийнято їсти вранці 19 січня і запивати освяченою водоюборошно – 2 скл.мед – 300 голія – ​​3 ст. л.горіхи – 100 гпрянощі (кориця, гвоздика, кардамон, імбир, мускатний горіх) – 1 ч. л.лимон – 1 шт.сода – 1 ч. л.родзинкиКрок 1: ядра горіхів розтираємо і з'єднуємо з медом, додаємо олію, прянощі і тертий разом із цедрою лимон.Крок 2: висипаємо масу в змішане з содою борошно і замішуємо тісто.Крок 3: з тіста вирізаємо ножем "хрестики", зверху кладемо родзинки і запікаємо в духовці 20-30 хвилин.

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