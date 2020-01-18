Водохресна вечеря: голодна кутя і ще шість головних страв на Хрещення
Сьогодні, 13:30
Після закінчення одноденного поста на стіл ставили особливу кутю та пісні (голодні) страви. Вважалося, що в цей час в будинок хочуть проникнути нечисті сили, а пісні страви повинні були залишити нечисть голодною.
Страви були прості, простіші ніж на Різдво, але господиня стежила, щоб за кількістю їх було 7, 9 або 12. Починали трапезу зі святої води. Після зазвичай подавали пісний борщ, вареники, смажену рибу, капусту, горох, кутю та обрядове печиво, пише ТСН.
Після того як кутю з'їдали, діти стукали в тарілки ложками і кричали: "Геть кутя з Покуття". Так наші предки прощалися з зимовими святами до наступного року.
Голодна кутя
Називається кутя "голодною" тому, що цього дня заведено поститися. Зранку віряни нічого не їдять, потім влаштовують скромну святу вечерю і далі утримуються від їжі, аж поки не освятять в церкві воду.
Рисова кутя
Інгредієнти
вода – 2 склянки
рис круглий – 200 г
мак – 50 г
мед – 2 ст. л .
родзинки – 100 г
Покроковий рецепт
Крок 1: залити мак окропом і настояти 20 хвилин
Крок 2: відварити рис до готовності
Крок 3: розтерти мак до появи макового молочка
Крок 4: залити окропом родзинки і настояти 10 хвилин
Крок 5: заправити кутю медом, маком, родзинками і подавати на стіл.
Пісний борщ
Господині часто варять на другий Святвечір пісний борщ з грибами та квасолею. Страву можна подавати з пампушками з часником, що також вважатиметься ще однією стравою на різдвяному столі.
Пісний борщ із грибами та квасолею
Інгредієнти
3 ст. л. квасолі
1 цибулина
1 морквина
300 г капусти (1/4 середнього качана)
3-4 невеликі картоплини (біля 400 г)
1 невеликий буряк
1 болгарський перець
200 г печериць
4-5 помідорів
2-3 зубчики часнику
сіль
чорний мелений перець
свіжа зелень
олія для обсмажування
3 лаврових листи
4-5 горошини духмяного перцю
Покроковий рецепт
Крок 1: замочуємо квасолю в 1 склянці води на декілька годин або на ніч. Потім воду зливаємо, заливаємо квасолю 3 літрами свіжої води, і варимо до напівготовності. Солимо в кінці.
Крок 2: дрібно нарізаємо цибулю і підсмажуємо її до золотавого кольору. Додаємо до цибулі натерту на грубій тертці або нарізану дрібною соломкою моркву і пасеруємо ще 2-3 хвилини, потім перекладаємо цибулю з морквою в каструлю. Додаємо духмяний перець.
Крок 3: нарізаємо картоплю кубиками і кладемо в каструлю до квасолі. Варимо близько 5 хвилин.
Крок 4: шаткуємо капусту і нарізаємо болгарський перець кубиками. Додаємо в каструлю.
Крок 5: натираємо на грубій тертці або нарізаємо дрібною соломкою буряк, злегка обсмажуємо в 1 ст. л. олії. Коли буряк перестане бути жорстким, вливаємо 1/2 ст. ложку оцту (краще винного або яблучного), перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин на невеликому вогні, а потім перекладаємо в каструлю.
Крок 6: нарізаємо гриби часточками і обсмажуємо в олії на сковорідці декілька хвилин, періодично помішуючи. Коли вся рідина википить, додаємо гриби в каструлю з борщем. Варимо ще 5 хвилин.
Крок 7: ошпарюємо помідори окропом, знімаємо шкірку і натираємо на терці. Приправляємо меленим перцем, перемішуємо і кладемо в каструлю. Варимо 4-5 хвилин.
Крок 8: додаємо у борщ часник і зелень. Через 2 хвилини вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо настоятися хвилин 20.
Риба – символ християнства
На столі сьогодні обов’язково повинна бути страва з риби у будь-якій варіації приготування: це може бути як просто оселедець, так і запечена риба з овочами. Або така цікава українська давня страва як "баба-шарпанина".
"Баба-шарпанина" з судака
Інгредієнти
риба (судак) – 1,2 кг
морква (маленька) – 1 шт.
цибуля – 2 шт.
корінь петрушки –1 шт.
борошно пшеничне – 100 г
олія – 2 ст. л.
вода – 1,5 л
Покроковий рецепт
Крок 1: моркву, петрушку і 1 цибулину чистимо і смажимо на сковороді.
Крок 2: судака чистимо від луски, видаляємо нутрощі, промиваємо, обсушуємо і нарізаємо шматками.
Крок 3: овочі, голову, хвіст заливаємо водою і ставимо на середній вогонь. Варимо 30 хвилин.
Крок 4: кладемо в бульйон рибу і варимо ще 5 хвилин.
Крок 5: виймаємо рибу, викидаємо голову, хвіст, овочі. Бульйон проціджуємо і варимо на сильному вогні, поки кількість бульйону не зменшиться в 3 рази.
Крок 6: 1 цибулину дрібно нарізаємо, обсмажуємо в олії до золотистого кольору.
Крок 7: рибу розбираємо на шматочки без кісток, солимо, перчимо і викладаємо в змащену маслом форму.
Крок 8: борошно просіюємо в миску, додаємо смажену цибулю, сіль і замішуємо тісто, потроху додаючи рибного бульйону. Тісто має вийти густоти нежирної сметани.
Крок 9: заливаємо тістом рибу і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
Голубці – потужний символ миру та злагоди
Часто до столу подають голубці з начинкою з тертої картоплі, або гречки чи рису, политі підливкою з грибами. Символічність страви полягає в тому, що голуб приносить мир та злагоду.
Голубці з картоплею та гречкою
Інгредієнти
1 капустина
2 кг картоплі
2 цибулини
200 г звареної гречки
сіль, перець
олія
Покроковий рецепт
Крок 1: капусту опускаємо в окріп і розбираємо на листочки, товсті прожилки зрізаємо.
Крок 2: картоплю чистимо і натираємо дрібній тертці. Додаємо до неї зварену гречку.
Крок 3: цибулю нарізаємо кубиком і обсмажуємо на великій пательні, додаємо терту картоплю та пару хвилин тримаємо на маленькому вогні, добре помішуючи, для того, щоб крохмаль, який є в картоплі, схопився і було зручно робити голубці, тоді маса не витікає з листочків і голубці не тверді після приготування. Додаємо сіль і перець до смаку.
Крок 4: робимо голубці, викладаємо їх у посудину з товстим дном, заливаємо окропом, який попередньо підсолюємо. Голубці причавлюємо тарілкою, і після закипання тарілку знімаємо, накриваємо кришкою і на повільному вогні готуємо 2-3 год.
Сила народжується в капусті
У другий Святвечір багато страв готують з капусти, яка є символом єднання родини навколо однієї основи, стабільності та сили.
Капустяний шніцель
Інгредієнти
капуста – 1 шт.
спеції – за смаком
сухарі панірувальні
олія – 4 ст. л.
сіль – за смаком
Покроковий рецепт
Крок 1: миємо капусту в теплій воді і видаляємо качан.
Крок 2: у гарячу воду кладемо капустяне листя, доводимо до кипіння і варимо близько 10 хвилин. Потім перевертаємо його, підсолюємо, додаємо спеції і варимо ще 5 хвилин.
Крок 3: дістаємо капустяне листя і акуратно відбиваємо кухонним молотком. Потім беремо один капустяний лист і в нього загортаємо менший.
Крок 4: опускаємо отримані шніцелі у капустяний відвар, а потім у панірувальні сухарі.
Крок 5: на сковорідку наливаємо олію і викладаємо шніцелі. Смажимо на невеликому вогні, і перегортаємо, тільки-но вони підрум'яняться.
Горохвяники святкові
Горох використовували в різноманітних обрядах. Походження його легенда пояснює так: вигнаний із раю Адам уперше орав землю і плакав, і там, де падали його сльози, виріс горох. За іншим переказом, коли Бог покарав людей за гріхи голодом, Богоматір плакала, і її сльози перетворювалися на горох.
Вважалося, що горох сприяє урожаю в полі, плідності худоби й розквіту господарства.
Горохвяники
Інгредієнти
½ скл. гороху
1 скл. води
3 ст. л. борошна
дрібка солі та чорного перцю, сушеної петрушки.
1 яйце
50 мл олії
1 цибулина
3-4 ст. л панірувальних сухарів
Покроковий рецепт
Крок 1: горох замочуємо на пару годин, промити, залити склянкою води і варити до повної готовності 40-50 хвилин. Потім перетираємо його через сито в пюре та залишаємо охолоджуватись.
Крок 2: смажимо дрібно нашатковану цибулю до золотистої скоринки, так щоб вона була хрусткою. Додаємо в горохове пюре. Туди ж – сире яйце, борошно і всі спеції. Добре вимішуємо, формуємо з суміші круглі горохвяники, обвалюємо їх в панірувальних сухарях.
Крок 3: смажити слід на добре розігрітій пательні до золотистої хрусткої скоринки.
Обрядове печиво
У Водохресний Святвечір, 18 січня, всі релігійні господині обов'язково печуть "хрести" – особливе обрядове печиво. Його було прийнято їсти вранці 19 січня і запивати освяченою водою
Печиво "Медові хрести"
Інгредієнти
борошно – 2 скл.
мед – 300 г
олія – 3 ст. л.
горіхи – 100 г
прянощі (кориця, гвоздика, кардамон, імбир, мускатний горіх) – 1 ч. л.
лимон – 1 шт.
сода – 1 ч. л.
родзинки
Покроковий рецепт
Крок 1: ядра горіхів розтираємо і з'єднуємо з медом, додаємо олію, прянощі і тертий разом із цедрою лимон.
Крок 2: висипаємо масу в змішане з содою борошно і замішуємо тісто.
Крок 3: з тіста вирізаємо ножем "хрестики", зверху кладемо родзинки і запікаємо в духовці 20-30 хвилин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Страви були прості, простіші ніж на Різдво, але господиня стежила, щоб за кількістю їх було 7, 9 або 12. Починали трапезу зі святої води. Після зазвичай подавали пісний борщ, вареники, смажену рибу, капусту, горох, кутю та обрядове печиво, пише ТСН.
Після того як кутю з'їдали, діти стукали в тарілки ложками і кричали: "Геть кутя з Покуття". Так наші предки прощалися з зимовими святами до наступного року.
Голодна кутя
Називається кутя "голодною" тому, що цього дня заведено поститися. Зранку віряни нічого не їдять, потім влаштовують скромну святу вечерю і далі утримуються від їжі, аж поки не освятять в церкві воду.
Рисова кутя
Інгредієнти
вода – 2 склянки
рис круглий – 200 г
мак – 50 г
мед – 2 ст. л .
родзинки – 100 г
Покроковий рецепт
Крок 1: залити мак окропом і настояти 20 хвилин
Крок 2: відварити рис до готовності
Крок 3: розтерти мак до появи макового молочка
Крок 4: залити окропом родзинки і настояти 10 хвилин
Крок 5: заправити кутю медом, маком, родзинками і подавати на стіл.
Пісний борщ
Господині часто варять на другий Святвечір пісний борщ з грибами та квасолею. Страву можна подавати з пампушками з часником, що також вважатиметься ще однією стравою на різдвяному столі.
Пісний борщ із грибами та квасолею
Інгредієнти
3 ст. л. квасолі
1 цибулина
1 морквина
300 г капусти (1/4 середнього качана)
3-4 невеликі картоплини (біля 400 г)
1 невеликий буряк
1 болгарський перець
200 г печериць
4-5 помідорів
2-3 зубчики часнику
сіль
чорний мелений перець
свіжа зелень
олія для обсмажування
3 лаврових листи
4-5 горошини духмяного перцю
Покроковий рецепт
Крок 1: замочуємо квасолю в 1 склянці води на декілька годин або на ніч. Потім воду зливаємо, заливаємо квасолю 3 літрами свіжої води, і варимо до напівготовності. Солимо в кінці.
Крок 2: дрібно нарізаємо цибулю і підсмажуємо її до золотавого кольору. Додаємо до цибулі натерту на грубій тертці або нарізану дрібною соломкою моркву і пасеруємо ще 2-3 хвилини, потім перекладаємо цибулю з морквою в каструлю. Додаємо духмяний перець.
Крок 3: нарізаємо картоплю кубиками і кладемо в каструлю до квасолі. Варимо близько 5 хвилин.
Крок 4: шаткуємо капусту і нарізаємо болгарський перець кубиками. Додаємо в каструлю.
Крок 5: натираємо на грубій тертці або нарізаємо дрібною соломкою буряк, злегка обсмажуємо в 1 ст. л. олії. Коли буряк перестане бути жорстким, вливаємо 1/2 ст. ложку оцту (краще винного або яблучного), перемішуємо і тушкуємо ще 5 хвилин на невеликому вогні, а потім перекладаємо в каструлю.
Крок 6: нарізаємо гриби часточками і обсмажуємо в олії на сковорідці декілька хвилин, періодично помішуючи. Коли вся рідина википить, додаємо гриби в каструлю з борщем. Варимо ще 5 хвилин.
Крок 7: ошпарюємо помідори окропом, знімаємо шкірку і натираємо на терці. Приправляємо меленим перцем, перемішуємо і кладемо в каструлю. Варимо 4-5 хвилин.
Крок 8: додаємо у борщ часник і зелень. Через 2 хвилини вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою і даємо настоятися хвилин 20.
Риба – символ християнства
На столі сьогодні обов’язково повинна бути страва з риби у будь-якій варіації приготування: це може бути як просто оселедець, так і запечена риба з овочами. Або така цікава українська давня страва як "баба-шарпанина".
"Баба-шарпанина" з судака
Інгредієнти
риба (судак) – 1,2 кг
морква (маленька) – 1 шт.
цибуля – 2 шт.
корінь петрушки –1 шт.
борошно пшеничне – 100 г
олія – 2 ст. л.
вода – 1,5 л
Покроковий рецепт
Крок 1: моркву, петрушку і 1 цибулину чистимо і смажимо на сковороді.
Крок 2: судака чистимо від луски, видаляємо нутрощі, промиваємо, обсушуємо і нарізаємо шматками.
Крок 3: овочі, голову, хвіст заливаємо водою і ставимо на середній вогонь. Варимо 30 хвилин.
Крок 4: кладемо в бульйон рибу і варимо ще 5 хвилин.
Крок 5: виймаємо рибу, викидаємо голову, хвіст, овочі. Бульйон проціджуємо і варимо на сильному вогні, поки кількість бульйону не зменшиться в 3 рази.
Крок 6: 1 цибулину дрібно нарізаємо, обсмажуємо в олії до золотистого кольору.
Крок 7: рибу розбираємо на шматочки без кісток, солимо, перчимо і викладаємо в змащену маслом форму.
Крок 8: борошно просіюємо в миску, додаємо смажену цибулю, сіль і замішуємо тісто, потроху додаючи рибного бульйону. Тісто має вийти густоти нежирної сметани.
Крок 9: заливаємо тістом рибу і запікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин.
Голубці – потужний символ миру та злагоди
Часто до столу подають голубці з начинкою з тертої картоплі, або гречки чи рису, политі підливкою з грибами. Символічність страви полягає в тому, що голуб приносить мир та злагоду.
Голубці з картоплею та гречкою
Інгредієнти
1 капустина
2 кг картоплі
2 цибулини
200 г звареної гречки
сіль, перець
олія
Покроковий рецепт
Крок 1: капусту опускаємо в окріп і розбираємо на листочки, товсті прожилки зрізаємо.
Крок 2: картоплю чистимо і натираємо дрібній тертці. Додаємо до неї зварену гречку.
Крок 3: цибулю нарізаємо кубиком і обсмажуємо на великій пательні, додаємо терту картоплю та пару хвилин тримаємо на маленькому вогні, добре помішуючи, для того, щоб крохмаль, який є в картоплі, схопився і було зручно робити голубці, тоді маса не витікає з листочків і голубці не тверді після приготування. Додаємо сіль і перець до смаку.
Крок 4: робимо голубці, викладаємо їх у посудину з товстим дном, заливаємо окропом, який попередньо підсолюємо. Голубці причавлюємо тарілкою, і після закипання тарілку знімаємо, накриваємо кришкою і на повільному вогні готуємо 2-3 год.
Сила народжується в капусті
У другий Святвечір багато страв готують з капусти, яка є символом єднання родини навколо однієї основи, стабільності та сили.
Капустяний шніцель
Інгредієнти
капуста – 1 шт.
спеції – за смаком
сухарі панірувальні
олія – 4 ст. л.
сіль – за смаком
Покроковий рецепт
Крок 1: миємо капусту в теплій воді і видаляємо качан.
Крок 2: у гарячу воду кладемо капустяне листя, доводимо до кипіння і варимо близько 10 хвилин. Потім перевертаємо його, підсолюємо, додаємо спеції і варимо ще 5 хвилин.
Крок 3: дістаємо капустяне листя і акуратно відбиваємо кухонним молотком. Потім беремо один капустяний лист і в нього загортаємо менший.
Крок 4: опускаємо отримані шніцелі у капустяний відвар, а потім у панірувальні сухарі.
Крок 5: на сковорідку наливаємо олію і викладаємо шніцелі. Смажимо на невеликому вогні, і перегортаємо, тільки-но вони підрум'яняться.
Горохвяники святкові
Горох використовували в різноманітних обрядах. Походження його легенда пояснює так: вигнаний із раю Адам уперше орав землю і плакав, і там, де падали його сльози, виріс горох. За іншим переказом, коли Бог покарав людей за гріхи голодом, Богоматір плакала, і її сльози перетворювалися на горох.
Вважалося, що горох сприяє урожаю в полі, плідності худоби й розквіту господарства.
Горохвяники
Інгредієнти
½ скл. гороху
1 скл. води
3 ст. л. борошна
дрібка солі та чорного перцю, сушеної петрушки.
1 яйце
50 мл олії
1 цибулина
3-4 ст. л панірувальних сухарів
Покроковий рецепт
Крок 1: горох замочуємо на пару годин, промити, залити склянкою води і варити до повної готовності 40-50 хвилин. Потім перетираємо його через сито в пюре та залишаємо охолоджуватись.
Крок 2: смажимо дрібно нашатковану цибулю до золотистої скоринки, так щоб вона була хрусткою. Додаємо в горохове пюре. Туди ж – сире яйце, борошно і всі спеції. Добре вимішуємо, формуємо з суміші круглі горохвяники, обвалюємо їх в панірувальних сухарях.
Крок 3: смажити слід на добре розігрітій пательні до золотистої хрусткої скоринки.
Обрядове печиво
У Водохресний Святвечір, 18 січня, всі релігійні господині обов'язково печуть "хрести" – особливе обрядове печиво. Його було прийнято їсти вранці 19 січня і запивати освяченою водою
Печиво "Медові хрести"
Інгредієнти
борошно – 2 скл.
мед – 300 г
олія – 3 ст. л.
горіхи – 100 г
прянощі (кориця, гвоздика, кардамон, імбир, мускатний горіх) – 1 ч. л.
лимон – 1 шт.
сода – 1 ч. л.
родзинки
Покроковий рецепт
Крок 1: ядра горіхів розтираємо і з'єднуємо з медом, додаємо олію, прянощі і тертий разом із цедрою лимон.
Крок 2: висипаємо масу в змішане з содою борошно і замішуємо тісто.
Крок 3: з тіста вирізаємо ножем "хрестики", зверху кладемо родзинки і запікаємо в духовці 20-30 хвилин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Водохресна вечеря: голодна кутя і ще шість головних страв на Хрещення
Сьогодні, 13:30
На Волині три автівки злетіли у кювет
Сьогодні, 13:13
Волинянка розкрила секрети створення різдвяного дідуха
Сьогодні, 13:00
У Луцьку позашляховик влетів у кав'ярню: опублікували відео
Сьогодні, 12:45
У Луцьку чоловік «обчистив» будинок на 40 тисяч гривень
Сьогодні, 12:44