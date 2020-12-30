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На Волині волонтери просять привітати з днем народження сина загиблого Героя

На Волині волонтери просять привітати з днем народження сина загиблого Героя
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


19 січня 11-ий день народження зустріне Крепець Ярослав. Його батько Леонід Петрович Крепець був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.

Ярослав уже ходить до 5-го класу однієї зі шкіл Луцька. Раніше вони всі проживали у Володимирі, але нещодавно родина Крепців переїхали у власне житло до обласного центру, і вже з навчального року юнак змінив шкільну парту та однокласників. Каже, що тут дуже йому подобається. В школі почав вивчати англійську то польську мови з нуля, бо у попередній з 1 класу вивчав німецьку. Хлопчик захопився малюванням. Відвідує гурток у 10-й бібліотеці. Йому дуже подобається трудове навчання, де вчитель навчає вирізати з фанери різні потрібні речі. Після закінченню карантину мріє піти у басейн, бо уже сумує за плаванням.

До переїзду Ярослав додатково вивчав ще й ментальну математику, яку успішно закінчив. Ходив на гурток "Крута наука", де разом з іншими дітками проводив експерименти, досліджуючи цікавинки на основі хімії та фізики. А також займався бальними танцями: часто їздив на змагання, танцюючи в місцевому ансамблі "Грейс". Хлопчина вірить, що до танців повернеться, тому зараз в пошуках клубу.

Ще одним із захоплень Ярослава є шахи, він не тільки любить грати в комп’ютерні ігри але і залюбки зіграє і в шахову партію. Мама підсумовує, що не дивлячись на велику кількість гуртків та додаткових занять, син став відповідальним та ще краще вчитись.

Іменинник прагне бути справжнім прикладом для свого 6-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: “Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: раніше доглядав за собакою, годував курей, а зараз в новому місті ще й виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним”.

Юний Ярослав росте також справжнім патріотом. Говорить: “Україна для мене означає дуже багато, тому що за її волю та незалежність загинув мій тато.”

Зробити сюрприз Ярославу може кожен охочий. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm

Фінансово підтримати родину можна:
4731 2191 2301 0054 – Крепець Віра Аркадіївна, ПриватБанк
Інформація для благодійників: Кркпець Ярослав. 11 років (19.01.2010). м. Луцьк. Ріст: 168; Розмір взуття: 39.

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Теги: діти небесного легіону, волонтери, свято, день народження
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