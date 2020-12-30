На Волині волонтери просять привітати з днем народження сина загиблого Героя

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.19 січня 11-ий день народження зустріне. Його батькобув мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.Ярослав уже ходить до 5-го класу однієї зі шкіл Луцька. Раніше вони всі проживали у Володимирі, але нещодавно родина Крепців переїхали у власне житло до обласного центру, і вже з навчального року юнак змінив шкільну парту та однокласників. Каже, що тут дуже йому подобається. В школі почав вивчати англійську то польську мови з нуля, бо у попередній з 1 класу вивчав німецьку. Хлопчик захопився малюванням. Відвідує гурток у 10-й бібліотеці. Йому дуже подобається трудове навчання, де вчитель навчає вирізати з фанери різні потрібні речі. Після закінченню карантину мріє піти у басейн, бо уже сумує за плаванням.До переїзду Ярослав додатково вивчав ще й ментальну математику, яку успішно закінчив. Ходив на гурток "Крута наука", де разом з іншими дітками проводив експерименти, досліджуючи цікавинки на основі хімії та фізики. А також займався бальними танцями: часто їздив на змагання, танцюючи в місцевому ансамблі "Грейс". Хлопчина вірить, що до танців повернеться, тому зараз в пошуках клубу.Ще одним із захоплень Ярослава є шахи, він не тільки любить грати в комп’ютерні ігри але і залюбки зіграє і в шахову партію. Мама підсумовує, що не дивлячись на велику кількість гуртків та додаткових занять, син став відповідальним та ще краще вчитись.Іменинник прагне бути справжнім прикладом для свого 6-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: “Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: раніше доглядав за собакою, годував курей, а зараз в новому місті ще й виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним”.Юний Ярослав росте також справжнім патріотом. Говорить: “Україна для мене означає дуже багато, тому що за її волю та незалежність загинув мій тато.”Зробити сюрприз Ярославу може кожен охочий. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450. Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm4731 2191 2301 0054 – Крепець Віра Аркадіївна, ПриватБанкІнформація для благодійників: Кркпець Ярослав. 11 років (19.01.2010). м. Луцьк. Ріст: 168; Розмір взуття: 39.