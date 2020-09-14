У Туреччині чоловік через ревнощі порізав ножем обличчя 28-річної українки
Сьогодні, 11:54
У Туреччині 28-річна українка Анна Бутім стала жертвою нападу свого колишнього. Чоловік підстеріг її у торговому центрі та накинувся з ножем.
Про напад повідомляє турецьке видання Hurriyet, - пише ТСН.
Інцидент стався в передмісті Стамбула – Бакиркеї у торговому центрі Бешикташ. Українку пошматував ножем її чоловік, з яким вона мала розлучитися.
"Він схопив мене за волосся, порізав мені обличчя. Він мало не вбив мене. Ледь не потрапив мені у шию", - розповіла постраждала.
За словами жінки, раніше вона подала на розлучення і пішла від чоловіка. Той не знав адреси її проживання. Постраждала разом зі своєю сестрою пішли у торговий центр і виклали фото в інстаграм. Завдяки цьому чоловікові стало відомо місцеперебування дружини. Він підстеріг її і завдав кілька ударів ножем.
Нападника поліція затримала, а постраждалу медики доправили до лікарні.
У поліції з'ясували, що інцидент стався через ревнощі.
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Про напад повідомляє турецьке видання Hurriyet, - пише ТСН.
Інцидент стався в передмісті Стамбула – Бакиркеї у торговому центрі Бешикташ. Українку пошматував ножем її чоловік, з яким вона мала розлучитися.
"Він схопив мене за волосся, порізав мені обличчя. Він мало не вбив мене. Ледь не потрапив мені у шию", - розповіла постраждала.
За словами жінки, раніше вона подала на розлучення і пішла від чоловіка. Той не знав адреси її проживання. Постраждала разом зі своєю сестрою пішли у торговий центр і виклали фото в інстаграм. Завдяки цьому чоловікові стало відомо місцеперебування дружини. Він підстеріг її і завдав кілька ударів ножем.
Нападника поліція затримала, а постраждалу медики доправили до лікарні.
У поліції з'ясували, що інцидент стався через ревнощі.
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Коментарі 1
І всерівно назад в Україну не вернеться.
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