У Туреччині чоловік через ревнощі порізав ножем обличчя 28-річної українки





Про напад повідомляє турецьке видання Hurriyet, - пише



Інцидент стався в передмісті Стамбула – Бакиркеї у торговому центрі Бешикташ. Українку пошматував ножем її чоловік, з яким вона мала розлучитися.



"Він схопив мене за волосся, порізав мені обличчя. Він мало не вбив мене. Ледь не потрапив мені у шию", - розповіла постраждала.



За словами жінки, раніше вона подала на розлучення і пішла від чоловіка. Той не знав адреси її проживання. Постраждала разом зі своєю сестрою пішли у торговий центр і виклали фото в інстаграм. Завдяки цьому чоловікові стало відомо місцеперебування дружини. Він підстеріг її і завдав кілька ударів ножем.



Нападника поліція затримала, а постраждалу медики доправили до лікарні.



У поліції з'ясували, що інцидент стався через ревнощі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Туреччині 28-річна українка Анна Бутім стала жертвою нападу свого колишнього. Чоловік підстеріг її у торговому центрі та накинувся з ножем.Про напад повідомляє турецьке видання Hurriyet, - пише ТСН Інцидент стався в передмісті Стамбула – Бакиркеї у торговому центрі Бешикташ. Українку пошматував ножем її чоловік, з яким вона мала розлучитися."Він схопив мене за волосся, порізав мені обличчя. Він мало не вбив мене. Ледь не потрапив мені у шию", - розповіла постраждала.За словами жінки, раніше вона подала на розлучення і пішла від чоловіка. Той не знав адреси її проживання. Постраждала разом зі своєю сестрою пішли у торговий центр і виклали фото в інстаграм. Завдяки цьому чоловікові стало відомо місцеперебування дружини. Він підстеріг її і завдав кілька ударів ножем.Нападника поліція затримала, а постраждалу медики доправили до лікарні.У поліції з'ясували, що інцидент стався через ревнощі.

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