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У Туреччині чоловік через ревнощі порізав ножем обличчя 28-річної українки

У Туреччині чоловік через ревнощі порізав ножем обличчя 28-річної українки
У Туреччині 28-річна українка Анна Бутім стала жертвою нападу свого колишнього. Чоловік підстеріг її у торговому центрі та накинувся з ножем.

Про напад повідомляє турецьке видання Hurriyet, - пише ТСН.

Інцидент стався в передмісті Стамбула – Бакиркеї у торговому центрі Бешикташ. Українку пошматував ножем її чоловік, з яким вона мала розлучитися. 

"Він схопив мене за волосся, порізав мені обличчя. Він мало не вбив мене. Ледь не потрапив мені у шию", - розповіла постраждала.

За словами жінки, раніше вона подала на розлучення і пішла від чоловіка. Той не знав адреси її проживання. Постраждала разом зі своєю сестрою пішли у торговий центр і виклали фото в інстаграм. Завдяки цьому чоловікові стало відомо місцеперебування дружини. Він підстеріг її і завдав кілька ударів ножем.

Нападника поліція затримала, а постраждалу медики доправили до лікарні.

У поліції з'ясували, що інцидент стався через ревнощі.


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Теги: Туреччина, чоловік, дружина, різанина
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