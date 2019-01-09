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Загрожує ампутація кінцівок: повідомили про стан туриста, якого дві доби шукали у Карпатах

Загрожує ампутація кінцівок: повідомили про стан туриста, якого дві доби шукали у Карпатах
У 25-річного львів'янина, якого дві доби волонтери і рятувальники шукали у Карпатах, - глибоке обмороження пальців ніг. Туриста вже прооперували у Львівському опіковому центрі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

За словами лікарів, стан пацієнта задовільний. Чи вдасться уникнути ампутації, остаточно стане зрозуміло за кілька днів.

Сам потерпілий каже, що почувається добре, обличчя свого показувати не хоче. Розповідає, що має досвід походів у гори, зокрема, й самостійних мандрівок. Ця ж подорож мала тривати два тижні, але на 8 день почався сильний снігопад, зламався намет, і чоловік змушений був просити про допомогу.

"Досвід є, просто практика показала, що інколи погода вносить свої корективи. Мене засипало снігом десь на метри півтора і відповідно я не зміг продовжити свій маршрут. Самому бажано ходити, все таки з друзями безпечніше набагато", - каже врятований турист.

Наразі чоловіка лікують. "Він дістає медикаментозну терапію, яка знімає біль, набряк, але було виконано оперативне втручання, щоб відновити, покращити мікроциркуляцію в тканинах, які пошкоджені. Через два-три дня ми побачимо результати і яке буде подальше лікування", - розповів завідувач центру термічної травми та пластичної хірургії 8 міської клінічної лікарні Василь Савчин.

Нагадаємо, чоловіка шукали два дні - знайшли в Румунії, за півкілометра від українського кордону на висоті півтора кілометри. Після рятувальної операції, ускладненої сильними морозами, снігопадами й загрозою сходження лавин - потерпілого транспортували до Львова.

До туриста волонтери дісталися о 03:00. Пошуківці кажуть, якби не вийшли за Степаном одразу, до світанку він міг би не дожити. Мінус 17 градусів, але на вітрі відчувається як 25 і метр снігу.  За таких умов ще 15 годин туриста транспортували до притулку.

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Теги: турист, львів'янин, гори
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