У селі біля Луцька побудують сучасний спортивний майданчик
Сьогодні, 03:17
У селі Воротнів побудують сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям.
Молодь села потребує такого об'єкта, адже в місцевій школі нема ні спортзалу, ні добротного майданчика, - йдеться на сайті Підгайцівської громади.
В бюджеті громади на 2021 рік закладене зведення у Воротневі майданчика зі штучним покриттям, що дозволить проводити змагання якщо не круглорічно, то 8-9 місяців точно.
Заступник голови Підгайцівської сільської ради Олександр Бляшук зазначив, що розвиток спортивно-оздоровчої інфраструктури є одним із головних напрямків нашої роботи.
"Переконаний, пояснювати всю важливість будівництва мультиспортивного майданчика у Воротневі не треба, адже це першочергова потреба як для дітей, так і тих, хто пропагує здоровий спосіб життя. Хочемо, щоби за п’ять років нашої каденції в кожному старостинському окрузі був сучасний стадіон зі штучним покриттям", - сказав заступник голови Підгайцівської сільської ради.
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Молодь села потребує такого об'єкта, адже в місцевій школі нема ні спортзалу, ні добротного майданчика, - йдеться на сайті Підгайцівської громади.
В бюджеті громади на 2021 рік закладене зведення у Воротневі майданчика зі штучним покриттям, що дозволить проводити змагання якщо не круглорічно, то 8-9 місяців точно.
Заступник голови Підгайцівської сільської ради Олександр Бляшук зазначив, що розвиток спортивно-оздоровчої інфраструктури є одним із головних напрямків нашої роботи.
"Переконаний, пояснювати всю важливість будівництва мультиспортивного майданчика у Воротневі не треба, адже це першочергова потреба як для дітей, так і тих, хто пропагує здоровий спосіб життя. Хочемо, щоби за п’ять років нашої каденції в кожному старостинському окрузі був сучасний стадіон зі штучним покриттям", - сказав заступник голови Підгайцівської сільської ради.
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