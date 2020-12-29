Стало відомо, який стадіон хоче збудувати «Луцькводоканал»
Сьогодні, 06:15
КП «Луцькводоканал» планує збудувати на вулиці Теремнівській спортивний комплекс з системою відеоспостереження. А згодом організовувати змагання під патронатом Луцької міської ради та на загальнодержавному рівні.
Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Відповідне питання порушували на сесії Луцькради ще в грудні. Тоді ж керівництво водоканалу подало інформацію щодо планів.
Зокрема, на відведеній ділянці планують розмістити:
- стадіон із футбольним полем розміром 90×45 м (трав’яне покриття), трибунами на 50-100 глядацьких місць та підтрибунними приміщеннями (роздягальні та душові для команд, суддівська та інші приміщення, вбиральня);
- міні-футбольне поле розміром 40×20 м;
- сидіння для членів команд на 20 місць;
- огорожу висотою 6 м та освітленням;
- тренажерну зону, лавки для сидіння (відпочинку), зелені насадження;
- паркувальні місця для автомобілів.
Зі слів очільника «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка, зараз готують документи для оформлення, внесення в реєстр. Про вартість будівництва такого комплексу говоритимуть, коли знайдуть проєктанта. Проте розглядають різні джерела фінансування.
«У нас проблема в тому, що дуже багато підприємств мають футбольні команди, які беруть участь в різних турнірах, але, попри це, не мають комунальних стадіонів. Якщо цей стадіон побудують, то в Луцьку з'явиться можливість організовувати подібні турніри. Головне, аби було місце, де це можна зробити», – наголосив Віктор Гуменюк.
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Про це повідомляє ІА "Конкурент".
Відповідне питання порушували на сесії Луцькради ще в грудні. Тоді ж керівництво водоканалу подало інформацію щодо планів.
Зокрема, на відведеній ділянці планують розмістити:
- стадіон із футбольним полем розміром 90×45 м (трав’яне покриття), трибунами на 50-100 глядацьких місць та підтрибунними приміщеннями (роздягальні та душові для команд, суддівська та інші приміщення, вбиральня);
- міні-футбольне поле розміром 40×20 м;
- сидіння для членів команд на 20 місць;
- огорожу висотою 6 м та освітленням;
- тренажерну зону, лавки для сидіння (відпочинку), зелені насадження;
- паркувальні місця для автомобілів.
Зі слів очільника «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка, зараз готують документи для оформлення, внесення в реєстр. Про вартість будівництва такого комплексу говоритимуть, коли знайдуть проєктанта. Проте розглядають різні джерела фінансування.
«У нас проблема в тому, що дуже багато підприємств мають футбольні команди, які беруть участь в різних турнірах, але, попри це, не мають комунальних стадіонів. Якщо цей стадіон побудують, то в Луцьку з'явиться можливість організовувати подібні турніри. Головне, аби було місце, де це можна зробити», – наголосив Віктор Гуменюк.
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