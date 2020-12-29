Стало відомо, який стадіон хоче збудувати «Луцькводоканал»





Про це повідомляє



Відповідне питання порушували на сесії Луцькради ще в грудні. Тоді ж керівництво водоканалу подало інформацію щодо планів.



Зокрема, на відведеній ділянці планують розмістити:



- стадіон із футбольним полем розміром 90×45 м (трав’яне покриття), трибунами на 50-100 глядацьких місць та підтрибунними приміщеннями (роздягальні та душові для команд, суддівська та інші приміщення, вбиральня);

- міні-футбольне поле розміром 40×20 м;

- сидіння для членів команд на 20 місць;

- огорожу висотою 6 м та освітленням;

- тренажерну зону, лавки для сидіння (відпочинку), зелені насадження;

- паркувальні місця для автомобілів.





Зі слів очільника «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка, зараз готують документи для оформлення, внесення в реєстр. Про вартість будівництва такого комплексу говоритимуть, коли знайдуть проєктанта. Проте розглядають різні джерела фінансування.



«У нас проблема в тому, що дуже багато підприємств мають футбольні команди, які беруть участь в різних турнірах, але, попри це, не мають комунальних стадіонів. Якщо цей стадіон побудують, то в Луцьку з'явиться можливість організовувати подібні турніри. Головне, аби було місце, де це можна зробити», – наголосив Віктор Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. КП «Луцькводоканал» планує збудувати на вулиці Теремнівській спортивний комплекс з системою відеоспостереження. А згодом організовувати змагання під патронатом Луцької міської ради та на загальнодержавному рівні.Про це повідомляє ІА "Конкурент" Відповідне питання порушували на сесії Луцькради ще в грудні. Тоді ж керівництво водоканалу подало інформацію щодо планів.Зокрема, на відведеній ділянці планують розмістити:- стадіон із футбольним полем розміром 90×45 м (трав’яне покриття), трибунами на 50-100 глядацьких місць та підтрибунними приміщеннями (роздягальні та душові для команд, суддівська та інші приміщення, вбиральня);- міні-футбольне поле розміром 40×20 м;- сидіння для членів команд на 20 місць;- огорожу висотою 6 м та освітленням;- тренажерну зону, лавки для сидіння (відпочинку), зелені насадження;- паркувальні місця для автомобілів.Зі слів очільника «Луцькводоканалу», зараз готують документи для оформлення, внесення в реєстр. Про вартість будівництва такого комплексу говоритимуть, коли знайдуть проєктанта. Проте розглядають різні джерела фінансування.«У нас проблема в тому, що дуже багато підприємств мають футбольні команди, які беруть участь в різних турнірах, але, попри це, не мають комунальних стадіонів. Якщо цей стадіон побудують, то в Луцьку з'явиться можливість організовувати подібні турніри. Головне, аби було місце, де це можна зробити», – наголосив Віктор Гуменюк.

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