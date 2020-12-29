вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стало відомо, який стадіон хоче збудувати «Луцькводоканал»

Стало відомо, який стадіон хоче збудувати «Луцькводоканал»
КП «Луцькводоканал» планує збудувати на вулиці Теремнівській спортивний комплекс з системою відеоспостереження. А згодом організовувати змагання під патронатом Луцької міської ради та на загальнодержавному рівні.

Про це повідомляє ІА "Конкурент".

Відповідне питання порушували на сесії Луцькради ще в грудні. Тоді ж керівництво водоканалу подало інформацію щодо планів.

Зокрема, на відведеній ділянці планують розмістити:

- стадіон із футбольним полем розміром 90×45 м (трав’яне покриття), трибунами на 50-100 глядацьких місць та підтрибунними приміщеннями (роздягальні та душові для команд, суддівська та інші приміщення, вбиральня);
- міні-футбольне поле розміром 40×20 м;
- сидіння для членів команд на 20 місць;
- огорожу висотою 6 м та освітленням;
- тренажерну зону, лавки для сидіння (відпочинку), зелені насадження;
- паркувальні місця для автомобілів.

Стало відомо, який стадіон хоче збудувати «Луцькводоканал»

Зі слів очільника «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка, зараз готують документи для оформлення, внесення в реєстр. Про вартість будівництва такого комплексу говоритимуть, коли знайдуть проєктанта. Проте розглядають різні джерела фінансування.

«У нас проблема в тому, що дуже багато підприємств мають футбольні команди, які беруть участь в різних турнірах, але, попри це, не мають комунальних стадіонів. Якщо цей стадіон побудують, то в Луцьку з'явиться можливість організовувати подібні турніри. Головне, аби було місце, де це можна зробити», – наголосив Віктор Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькводоканал, стадіон, Теремно, будівництво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Волині створили 4 бригади, які вакцинуватимуть від коронавірусу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В уряді обіцяють не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону
Сьогодні, 07:04
Стало відомо, який стадіон хоче збудувати «Луцькводоканал»
Сьогодні, 06:15
Коригувала обстріли: СБУ викрила командирку угруповання окупантів. ФОТО
Сьогодні, 05:21
За минулий рік на Волині затримали більше 40 нелегалів
Сьогодні, 04:12
Оголився перед сусідами: волинянина судили за непристойну поведінку
Сьогодні, 03:35
Схожі новини
«Луцькводоканал» хоче облаштувати відкритий стадіон «Луцькводоканал» хоче облаштувати відкритий стадіон
29 грудень, 2020, 10:46
«Луцькводоканал» побудує свій стадіон «Луцькводоканал» побудує свій стадіон
30 січень, 2019, 11:56
Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО Владика Михаїл освятив воду на «Луцькводоканалі». ФОТО
19 січень, 17:03
На Волині священник збудував храм та виготовив два десятки куполів для інших церков. ФОТО На Волині священник збудував храм та виготовив два десятки куполів для інших церков. ФОТО
18 січень, 03:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В уряді обіцяють не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону
Сьогодні, 07:04
 0
Стало відомо, який стадіон хоче збудувати «Луцькводоканал»
Сьогодні, 06:15
 0
Коригувала обстріли: СБУ викрила командирку угруповання окупантів. ФОТО
Сьогодні, 05:21
 0
За минулий рік на Волині затримали більше 40 нелегалів
Сьогодні, 04:12
 0
Оголився перед сусідами: волинянина судили за непристойну поведінку
Сьогодні, 03:35
 0
Медіа
відео
1/8