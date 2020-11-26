Коригувала обстріли: СБУ викрила командирку угруповання окупантів. ФОТО
Сьогодні, 05:21
Контррозвідка Служби безпеки викрила командирку угруповання окупантів, яке брало участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Про це йдеться у повідомлення пресслужби СБУ в Івано-Франківській області у Facebook.
"Контррозвідка СБУ викрила учасницю НЗФ на коригуванні ворожих артобстрілів. Обвинувальний акт скерували до суду", - йдеться в повідломленні.
Як зазначається, контррозвідники встановили, що жителька Луганська брала участь у захопленні будівлі Управління СБУ в обласному центрі. Очолила угруповання, яке у складі так званого "Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ" вело бойові дії проти українських військових у 2014 році.
"За даними слідства, надалі, перебуваючи у складі відділення артилерійської розвідки так званої 10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР, зловмисниця відбирала вогневі позиції для стрільби, коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування. Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України скеровано до суду.
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Про це йдеться у повідомлення пресслужби СБУ в Івано-Франківській області у Facebook.
"Контррозвідка СБУ викрила учасницю НЗФ на коригуванні ворожих артобстрілів. Обвинувальний акт скерували до суду", - йдеться в повідломленні.
Як зазначається, контррозвідники встановили, що жителька Луганська брала участь у захопленні будівлі Управління СБУ в обласному центрі. Очолила угруповання, яке у складі так званого "Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ" вело бойові дії проти українських військових у 2014 році.
"За даними слідства, надалі, перебуваючи у складі відділення артилерійської розвідки так званої 10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР, зловмисниця відбирала вогневі позиції для стрільби, коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.
Слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування. Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України скеровано до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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