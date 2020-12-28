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На Волині аферистка «розвела» на гроші довірливого чоловіка

На Волині аферистка «розвела» на гроші довірливого чоловіка
У Володимирі-Волинському до кримінальної відповідальності притягнуть аферистку.

Так, 20 січня до поліції звернувся 56-річний тернопільчанин. Чоловік повідомив, що у період з 30 жовтня по 9 листопада 2019 року товаришка, використовуючи його персональні дані, оформила на чоловіка три онлайн-кредити на загальну суму майже 10 тисяч гривень, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили, що вчинила правопорушення раніше судима 26-річна мешканка Володимир-Волинського району.

Жінці вже оголосили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 2 ст. 182 (Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи) Кримінального кодексу України. Слідство триває.



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Теги: аферистка, гроші, суд
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