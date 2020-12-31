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Боялася коронавірусу: у Бердянську судили матір, донька якої не ходила до школи від початку навчального року

Боялася коронавірусу: у Бердянську судили матір, донька якої не ходила до школи від початку навчального року
У Бердянську Запорізької області відправили під суд матір, яка відмовилася пускати свою дитину до школи через пандемію. Її донька не ходила до школи від початку навчального року.

Про це йдеться у Реєстрі судових рішень, - повідомляє ТСН зпосилання на видання 051.

Бердянський міськрайонний суд розглянув адміністративний протокол через невиконання батьківських обов'язків по вихованню дітей щодо матері, яка від вересня не водить дочку в школу.

До поліції звернулася служба у справах дітей та вчителі школи, що школярка від вересня 2020 року не ходить до школи з невідомої причини.

У поліції склали адміністративний протокол на матір дівчинки через невиконання батьківських обов'язків.

Матір школярки пояснила, що вона не водить доньку в школу через пандемію коронавірусу, бо боїться, що це зашкодить її здоров'ю.  

"Розглянувши всі обставини справи, суд постановив, що жінка винна в адміністративному правопорушенні, але з огляду на ступінь її провини, характер правопорушення, майновий стан. За підсумком їй винесли покарання у вигляді попередження", - йдеться у постанові суду.

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Теги: суд, матір, школярка
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