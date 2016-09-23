Податок на квартири в Україні: хто і скільки заплатить у 2021 році
Сьогодні, 20:42
Українці повинні заплатити податки за свої квартири. Для тих, у кого площа квартири перевищує 130 квадратів, розмір податку становить від 5 тисяч гривень.
Це випливає із 266 статті Податкового кодексу України. Зайвою вважають площу будинку від 120 квадратів і квартири – від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за минулий рік. Так, 2021-го потрібно буде заплатити за 2020-й. Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня).
З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку. Його обсяг залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2020-му це 62,5 грн, а 2021-го – 70,8 грн.
Також місцева влада може збільшити "норму". Наприклад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 60, а 70 квадратних метрів. Припустімо, що місцева влада встановила максимальну ставку і мінімальну норму щодо площі.
У 2020-му за квартиру 80 квадратів ("зайвих" 20 кв. м) потрібно було заплатити 1250 грн, а 2021-го за цю саму квартиру доведеться віддати вже 1416 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це випливає із 266 статті Податкового кодексу України. Зайвою вважають площу будинку від 120 квадратів і квартири – від 60 квадратних метрів. Платіжки приходять за минулий рік. Так, 2021-го потрібно буде заплатити за 2020-й. Кожному власнику "зайвої" нерухомості прийде квитанція (до 1 липня).
З моменту вручення квитанції дають 60 днів для сплати податку. Його обсяг залежить від населеного пункту. Місцева влада має право встановлювати ставку, однак її розмір не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати. У 2020-му це 62,5 грн, а 2021-го – 70,8 грн.
Також місцева влада може збільшити "норму". Наприклад, брати податки за квартири площею, яка перевищує не 60, а 70 квадратних метрів. Припустімо, що місцева влада встановила максимальну ставку і мінімальну норму щодо площі.
У 2020-му за квартиру 80 квадратів ("зайвих" 20 кв. м) потрібно було заплатити 1250 грн, а 2021-го за цю саму квартиру доведеться віддати вже 1416 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
депутат від Луцька Палиця не отримає зарплати за грудень у ВР, через ПРОГУЛИ !!!!!
Третій майдан не за горами. Дякуєм клоуну і його цирковій команді.
Останні новини
У «Волинь» повернувся іранський легіонер. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Податок на квартири в Україні: хто і скільки заплатить у 2021 році
Сьогодні, 20:42
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 23 січня
Сьогодні, 20:00