На Волині пожежники рятували від вогню декілька житлових будинків





Зокрема, о 2:45 у селі Ворокомле Камінь-Каширського району рятувальники загасили пожежу дерев’яної господарської будівлі. Вогонь встиг знищити 70 м2 даху, 40 м2 стін, 5 м3 дров та одну тонну сіна, пошкодити 40 м2 стін, деревообробний станок, речі домашнього вжитку, - пише пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.



Причину пожежі встановлюють.



Нагаємо, що



Причина пожежі - необережність під час куріння власника кімнати.



Об 11:17 у селі Козлиничі Маневицького району через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей виникла пожежа у житловій кімнаті цегляного будинку. Вогонь знищив стелю, вікно, меблі, речі домашнього вжитку, одяг, кухонні меблі.



О 12:48 в селищі Турійську на вулиці Привітній виникла пожежа в цегляному житловому будинку. Її оперативно приборкали місцеві рятувальники о 13:12. Остаточна ліквідація пожежі відбулася о 13:34.



А в селищі Голоби Ковельського району рятувальники загасили пожежу дерев’яної господарської споруди.

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