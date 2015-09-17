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На Волині пожежники рятували від вогню декілька житлових будинків

На Волині пожежники рятували від вогню декілька житлових будинків
На Волині за минулу добу рятувальники ліквідували декілька пожеж.

Зокрема, о 2:45 у селі Ворокомле Камінь-Каширського району рятувальники загасили пожежу дерев’яної господарської будівлі. Вогонь встиг знищити 70 м2 даху, 40 м2 стін, 5 м3 дров та одну тонну сіна, пошкодити 40 м2 стін, деревообробний станок, речі домашнього вжитку, - пише пресслужба Управління ДСНС у Волинській області.

Причину пожежі встановлюють.

Нагаємо, що у Нововолинську горіла кімната у п’ятиповерховому гуртожитку. Вогонь знищив підлогу на площі 1 м2. Пошкодив внутрішнє облицювання стін на площі, речі домашнього вжитку.

Причина пожежі - необережність під час куріння власника кімнати.

Об 11:17 у селі Козлиничі Маневицького району через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей виникла пожежа у житловій кімнаті цегляного будинку. Вогонь знищив стелю, вікно, меблі, речі домашнього вжитку, одяг, кухонні меблі.

О 12:48 в селищі Турійську на вулиці Привітній виникла пожежа в цегляному житловому будинку. Її оперативно приборкали місцеві рятувальники о 13:12. Остаточна ліквідація пожежі відбулася о 13:34.

А в селищі Голоби Ковельського району рятувальники загасили пожежу дерев’яної господарської споруди.

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Теги: пожежі, Волинь, будинки
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