Ніхто не вижив: у Бразилії розбився літак з футболістами. ФОТО
Сьогодні, 00:37
У Бразилії розбився літак з гравцями і президентом футбольного клубу Пальмас.
У ЗМІ пишуть, що літак не зміг набрати висоту і впав неподалік аеродрому в районі Лузімангес. Повідомляють Факти.
В результаті аварії загинув пілот літака Вагнер Мачадо, воротар Ранул (27 років), захисники Лукас Пракседес (28 років), Гільєрме Ное (28 років), півзахисник Маркус Молінарі (23 роки) та президент клубу Лукас Мейра (32 роки).
У прес-службі клубу підтвердили, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.
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У ЗМІ пишуть, що літак не зміг набрати висоту і впав неподалік аеродрому в районі Лузімангес. Повідомляють Факти.
В результаті аварії загинув пілот літака Вагнер Мачадо, воротар Ранул (27 років), захисники Лукас Пракседес (28 років), Гільєрме Ное (28 років), півзахисник Маркус Молінарі (23 роки) та президент клубу Лукас Мейра (32 роки).
У прес-службі клубу підтвердили, що в авіакатастрофі ніхто не вижив.
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