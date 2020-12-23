Волинська фітнес-тренерка розповіла, як засмагати взимку





Тому, на думку тренерки, солярій – один з ефективних способів підтримувати красу шкіри в осінньо-зимовий період. Про це вона пише в соцмережах, - повідомляє



Вона поділилися думками, чому не проти солярію взимку та дала кілька рекомендацій новачкам, як правильно засмагати.



“Я за. Відвідую солярій за потребою, як такого графіку немає. Якщо запланована поїздка на море, йду обов’язково. По-перше щоб не згоріти на пляжі в перший же день, по-друге щоб не виглядати блідою поганкою серед інших. В осінньо-зимовий період ходжу лише 3-4 рази за весь період і мені вистачає”, – розповідає Надія.



Тренерка зазначає, що сонце влітку теж дуже шкодить, але це не привід сидіти вдома та не їздити на відпочинок до моря. Хоча зловживати з сонячними променями не варто, бо це сильно може нашкодити нашій шкір.



“Якщо підходити до засмаги з розумом, то це навіть корисно. В зимовий період нашій шкірі катастрофічно не вистачає енергії, сонячних променів і вітаміну D, щоб бути здоровою і красивою! тому солярій – один з ефективних способів підтримувати красу шкіри, в осінньо-зимовий період. Відвідування солярію зарядить шкіру вітаміном D. Як відомо, вітамін D виробляється під дією сонячних променів. Влітку досить щодня бути на сонці 10-15 хвилин, щоб не відчувати дефіциту вітаміну D. Взимку отримати вітамін D з сонця практично неможливо, тому його запаси потрібно поповнювати штучним шляхом”, – вважає Надія Самох.



Вона дала кілька рекомендацій новачкам, як правильно засмагати в солярії.



- Перші сеанси в солярії повинні тривати не більше 3-5 хвилин, щоб убезпечити шкіру від опіків та почервоніння.



- Кілька сеансів в солярії нададуть твоїй шкірі м’який золотий відтінок. Щоб штучний загар ліг рівномірно і тримався довше, попередньо підготуй шкіру до сеансу.



- Зробіть легкий пілінг, обов’язково нанесіть на тіло перед сеансом спеціальний крем для засмаги. Це не тільки утримає шоколадний відтінок на більш тривалий час і зробить його яскравішим, але і надійно захистить шкіру від шкідливих випромінювань.



- Як часто можна відвідувати солярій? На початковому етапі рекомендується відвідувати солярій 2-3 рази на тиждень. Для підтримки отриманого результату відвідувати від 2 до 4 разів на місяць.

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