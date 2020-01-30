Синоптик розповіла, чи чекати українцям у лютому сильних морозів
Сьогодні, 12:47
У лютому в Україну може прийти нове похолодання.
Про це OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
"Ми очікуємо похолодання в першій декаді лютого, але 20 градусів морозу вже не буде", – уточнила вона.
За словами синоптика, нинішньої зими екстремальні погодні процеси тривають не більш ніж 5 днів, як це було з останнім періодом сильного похолодання. Поточне потепління також триватиме приблизно 5 днів і зміниться новим зниженням температури.
На більшій частині території країни почнуться опади "в межах норми і нижче", переважно мокрий сніг із дощем, уточнила вона.
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Про це OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.
"Ми очікуємо похолодання в першій декаді лютого, але 20 градусів морозу вже не буде", – уточнила вона.
За словами синоптика, нинішньої зими екстремальні погодні процеси тривають не більш ніж 5 днів, як це було з останнім періодом сильного похолодання. Поточне потепління також триватиме приблизно 5 днів і зміниться новим зниженням температури.
На більшій частині території країни почнуться опади "в межах норми і нижче", переважно мокрий сніг із дощем, уточнила вона.
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