У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Сьогодні, 11:55
У Луцьку встановили мораторій на омолоджувальне обрізання дерев, через яке загинуло немало дерев у місті.
Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Депутат Юрій Моклиця розповів, що у Луцьку запропонували ввести мораторій на омолоджувальне обрізання дерев. Він діятиме до того часу, поки у місті не напрацюють відповідний нормативний документ, який регулюватиме питання.
Мораторій не поширюється на видалення аварійних і потенційно небезпечних гілок або частин стовбурів дерев у місті, санітарне та формувальне обрізання дерев та видалення омели з їх крон.
«У цей проміжок часу, поки має йти активна обрізка, ми кілька десятків дерев врятуємо точно. Це стимул для чиновників зробити те, про що ми говоримо із 2016 року», - сказав Моклиця.
«Із приходом весни починається незрозуміла інквізиція дерев. Кронування перетворюється у варварський метод. Особливо, коли воно відбувається без додаткових маніпуляцій, які знезаражують певні рани для дерев, кронування перетворюється у небезпеку для людей та їхнього майна», - додав Володимир Пшибельський.
Міський голова Ігор Поліщук відзначив, що потрібна системність та порядок у питанні кронування дерев, у тому числі й на приватних територіях, територіях ОСББ. Він додав, що потрібно ввести жорстку відповідальність за порушення правил благоустрою міста.
Також Ігор Поліщук повідомив, що, наприклад, свого часу кронування дерев на проспекті Волі здійснювали відповідно до правил утримання зелених насаджень в Україні, затверджених Кабміном. За процесом наглядав спеціаліст.
«Як ми бачимо, ця постанова, на мою думку, не є досконалою, тому що допускає значно більший рівень кронування дерев», - сказав очільник міської громади.
Тож мер попросив начальника відділу екології зібрати усі найкращі напрацювання інших міст, науковців, взяти до уваги світову практику та втілити їх у правилах утримання та кронування зелених насаджень. Держекоінспекцію, своєю чергою, просять реагувати на неправильне кронування та притягати до відповідальності винних.
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Про це йшлося під час засідання сесії Луцькради у середу, 27 січня.
Депутат Юрій Моклиця розповів, що у Луцьку запропонували ввести мораторій на омолоджувальне обрізання дерев. Він діятиме до того часу, поки у місті не напрацюють відповідний нормативний документ, який регулюватиме питання.
Мораторій не поширюється на видалення аварійних і потенційно небезпечних гілок або частин стовбурів дерев у місті, санітарне та формувальне обрізання дерев та видалення омели з їх крон.
«У цей проміжок часу, поки має йти активна обрізка, ми кілька десятків дерев врятуємо точно. Це стимул для чиновників зробити те, про що ми говоримо із 2016 року», - сказав Моклиця.
«Із приходом весни починається незрозуміла інквізиція дерев. Кронування перетворюється у варварський метод. Особливо, коли воно відбувається без додаткових маніпуляцій, які знезаражують певні рани для дерев, кронування перетворюється у небезпеку для людей та їхнього майна», - додав Володимир Пшибельський.
Міський голова Ігор Поліщук відзначив, що потрібна системність та порядок у питанні кронування дерев, у тому числі й на приватних територіях, територіях ОСББ. Він додав, що потрібно ввести жорстку відповідальність за порушення правил благоустрою міста.
Також Ігор Поліщук повідомив, що, наприклад, свого часу кронування дерев на проспекті Волі здійснювали відповідно до правил утримання зелених насаджень в Україні, затверджених Кабміном. За процесом наглядав спеціаліст.
«Як ми бачимо, ця постанова, на мою думку, не є досконалою, тому що допускає значно більший рівень кронування дерев», - сказав очільник міської громади.
Тож мер попросив начальника відділу екології зібрати усі найкращі напрацювання інших міст, науковців, взяти до уваги світову практику та втілити їх у правилах утримання та кронування зелених насаджень. Держекоінспекцію, своєю чергою, просять реагувати на неправильне кронування та притягати до відповідальності винних.
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