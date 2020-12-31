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На Волині судили чоловіка, який систематично ображав і залякував свою матір

На Волині судили чоловіка, який систематично ображав і залякував свою матір
Уродженець села Низкиничі систематично вчиняв домашнє психологічне насилля щодо своєї матері. Знущання над найріднішою людиною прийдеться відпрацьовувати на громадських роботах.

Такий вирок чоловіку виніс Іваничівський районний суд, - пише Буг.

Встановили, що син безпричинно й систематично ображав свою матір нецензурними висловлюваннями, залякував, принижував, шарпав за верхній одяг та погрожував їй фізичною розправою, за що неодноразово притягувався до адмінвідповідальності. Проте накладені адміністративні санкції у виді штрафів і громадських робіт не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку відносно матері. Й він продовжив психологічно знущатись над мамою.

Своїми образами, погрозами, лайкою, приниженням та залякуванням дебошир завдав матері психічну шкоду її здоров’ю, що виразилось у формі пониження самооцінки та втраті позитивних емоцій.

Відтак проти чоловіка порушили кримінальне провадження за ст. 126-1 КК України (Домашнє насильство)

28-го грудня 2020 року син з матір’ю уклали угоду про примирення.

Під час засідання суду потерпіла запевнила, що обвинувачений вибачився за скоєне й відшкодував заподіяну їй моральну шкоду. Жінка зауважила, що жодних претензій ні морального, ні матеріального характеру до сина більше не має.

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка виним та призначив йому покарання у виді 180 годин громадських робіт.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: суд, син, матір, залякування
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