У Запоріжжі на уроці школяр пережив клінічну смерть





Про це повідомив директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко у Facebook, - пише



"Сьогодні в школі 17-річний хлопець знепритомнів. До приїзду бригади перестав дихати. Завдяки старанням дитячої реанімаційної бригади на чолі з доктором Юрієм Леонтьєвим його вдалося врятувати. 40 хвилин реанімації, дефібриляція, живий, слава Богу", — зазначив Малашенко.



За його словами, наразі прогнози робити ще рано — хлопець перебуває в реанімації.



Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Це Запоріжжя", інцидент стався на уроці фізкультури.



"В учня старшого класу 15-ї школи на уроці фізкультури зупинилося серце і він пережив клінічну смерть. До приїзду швидких першу допомогу йому надавала шкільна медична сестра", — зазначається у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 27 січня, у Запоріжжі 17-річний школяр у школі знепритомнів, до приїзду швидкої хлопець уже не дихав. Однак медикам вдалося його реанімувати.Про це повідомив директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко у Facebook, - пише ТСН. "Сьогодні в школі 17-річний хлопець знепритомнів. До приїзду бригади перестав дихати. Завдяки старанням дитячої реанімаційної бригади на чолі з доктором Юрієм Леонтьєвим його вдалося врятувати. 40 хвилин реанімації, дефібриляція, живий, слава Богу", — зазначив Малашенко.За його словами, наразі прогнози робити ще рано — хлопець перебуває в реанімації.Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Це Запоріжжя", інцидент стався на уроці фізкультури."В учня старшого класу 15-ї школи на уроці фізкультури зупинилося серце і він пережив клінічну смерть. До приїзду швидких першу допомогу йому надавала шкільна медична сестра", — зазначається у повідомленні.

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