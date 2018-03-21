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У Запоріжжі на уроці школяр пережив клінічну смерть

У Запоріжжі на уроці школяр пережив клінічну смерть
У середу, 27 січня, у Запоріжжі 17-річний школяр у школі знепритомнів, до приїзду швидкої хлопець уже не дихав. Однак медикам вдалося його реанімувати.

Про це повідомив директор Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко у Facebook, - пише ТСН.

"Сьогодні в школі 17-річний хлопець знепритомнів. До приїзду бригади перестав дихати. Завдяки старанням дитячої реанімаційної бригади на чолі з доктором Юрієм Леонтьєвим його вдалося врятувати. 40 хвилин реанімації, дефібриляція, живий, слава Богу", — зазначив Малашенко.

За його словами, наразі прогнози робити ще рано — хлопець перебуває в реанімації.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал "Це Запоріжжя", інцидент стався на уроці фізкультури.

"В учня старшого класу 15-ї школи на уроці фізкультури зупинилося серце і він пережив клінічну смерть. До приїзду швидких першу допомогу йому надавала шкільна медична сестра", — зазначається у повідомленні.

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Теги: Запоріжжя, урок, фізкультура, школяр, клінічну смерть
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