Утримували силою і катували: на Рівненщині пастор організував псевдореабілітаційні центри. ФОТО

Суд у Рівному розгляне справу проти 22 осіб, які незаконно позбавляли волі людей.Досудовим розслідуванням встановили, що 45-річний чоловік, задля швидкого збагачення за рахунок отримання грошової винагороди під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної, алкогольної та інших залежностей, у 2018 році організував та забезпечив функціонування закладів закритого типу для примусового утримання в умовах ізоляції осіб вказаної категорії, - інформує прокуратура Рівненської області.До своєї злочинної діяльності він залучив 21 особу. Всі члени групи - прихожани однієї з протестантських церков, а організатор угрупування називав себе її пастором. Всередині групи діяла стійка ієрархія, з чітким розподілом функцій її учасників.Загалом на Рівненщині діяло 6 таких «реабілітаційних центрів» - безпосередньо в обласному центрі, а також у селах Бармаки, Колоденка та Мочулки, Рівненського району та ще один був на Тернопільщині. Їх облаштовували в орендованих приватних будинках.Вказані заклади представляли собою гуртожитки для спільного проживання осіб із залежностями, з обмеженням особистої свободи, з гратами на вікнах, контролем телефонних дзвінків та побачень з рідними, жорсткими правилами поведінки, неповноцінним харчуванням та системою відповідних примусових заходів та фізичних покарань у разі непокори.Рідні нарко- та алкозалежних за утримання їх в «центрах» платили від 3 до 12 тисяч гривень щомісяця. Досудовим розслідуванням встановлено 26 потерпілих, за утримання яких ділки отримали 380 тисяч гривень.Діяльність центрів правоохоронці зупинили у травні 2020 року.Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області та відділу боротьби з злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми в Рівненській області ДБЗПТЛ Національної поліції України.За вказані кримінальні правопорушення передбачені покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.