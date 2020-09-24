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У селищі на Волині зменшили тарифи на тепло для комунальних установ і організацій

У селищі на Волині зменшили тарифи на тепло для комунальних установ і організацій
В Іваничах зменшили тариф на теплову енергію для потреб місцевих установ та організацій. Відтепер вони платитимуть менше на 83 гривні за гігакалорію.

Таке рішення прийняли 28-го січня під час засідання виконавчого комітету селищної ради, - пише Буг.

Як зазначив начальник юридичного відділу Ігор Дицьо, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України змінило середньозважені тарифи на теплову енергію, а тому виникла необхідність затвердити нові тарифи і в регіонах.

До слова, послуги з теплопостачання комунальним установам Іванич надає Київська фірма ТОВ «АВАНТІ-ДЕВЕЛОПМЕНТ». І саме їй селищна рада платить кошти за опалення лікарні та адмінприміщень.

За словами Ігоря Дицьо, розглянувши усі пропозиції, вирішили скористатись можливістю і зменшити тарифи на тепло для комунальних установ і організацій селища. Завдяки цьому зекономляться кошти у місцевому бюджеті. А це більше 200 тисяч гривень.

«Нові тарифи були зменшені. Для того, щоб зекономити кошти бюджету на оплаті тепла. Зараз пропонується встановити тариф 1355,04 грн/Гкал, а раніше він був 1438 грн.

Цей тариф розповсюджується на усі договори, які укладені на території селищної ради. У тому числі й на лікарню», – доповів Ігор Дицьо.

Відтак члени виконкому погодили теплопостачальній організації ТОВ «АВАНТІ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» тариф на теплову енергію для потреб установ та організацій Іванич на рівні 1355,04 грн/Гкал (без ПДВ) за такими складовими:

- тариф на виробництво теплової енергії – 1095,71 грн/Гкал (без ПДВ),
- тариф на транспортування теплової енергії – 239,46 грн/Гкал (без ПДВ);
- тариф на постачання теплової енергії – 19,87 грн/Гкал (без ПДВ).

Це рішення почне діяти з 1-го лютого.

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Теги: тепло, тарифи, Іваничі
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