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Повідомили, чи повернуться студенти луцького «політеху» в аудиторії в новому навчальному семестрі

Повідомили, чи повернуться студенти луцького «політеху» в аудиторії в новому навчальному семестрі
З 2 лютого 2021 року студенти Луцького національного технічного університету навчатимуться стаціонарно.

Про це журналістам Район.Луцьк повідомили працівники вузу.

Новий навчальний семестр у Луцькому національному технічному університеті буде традиційним: студенти повернуться в аудиторії. Проте працівники вишу запевняють, що режим навчання не вплинув на якість освіти і в онлайн-форматі вони проводили змістовні заняття.

Розклад дзвінків у новому семестрі опублікували на сторінці ЛНТУ у фейсбуці.

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Теги: ЛНТУ, навчання, офлайн, карантин
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