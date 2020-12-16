Повідомили, чи повернуться студенти луцького «політеху» в аудиторії в новому навчальному семестрі





Про це журналістам



Новий навчальний семестр у Луцькому національному технічному університеті буде традиційним: студенти повернуться в аудиторії. Проте працівники вишу запевняють, що режим навчання не вплинув на якість освіти і в онлайн-форматі вони проводили змістовні заняття.



Розклад дзвінків у новому семестрі опублікували на сторінці ЛНТУ у фейсбуці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 2 лютого 2021 року студенти Луцького національного технічного університету навчатимуться стаціонарно.Про це журналістам Район.Луцьк повідомили працівники вузу.Новий навчальний семестр у Луцькому національному технічному університеті буде традиційним: студенти повернуться в аудиторії. Проте працівники вишу запевняють, що режим навчання не вплинув на якість освіти і в онлайн-форматі вони проводили змістовні заняття.Розклад дзвінків у новому семестрі опублікували на сторінці ЛНТУ у

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію