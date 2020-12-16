Повідомили, чи повернуться студенти луцького «політеху» в аудиторії в новому навчальному семестрі
Сьогодні, 19:36
З 2 лютого 2021 року студенти Луцького національного технічного університету навчатимуться стаціонарно.
Про це журналістам Район.Луцьк повідомили працівники вузу.
Новий навчальний семестр у Луцькому національному технічному університеті буде традиційним: студенти повернуться в аудиторії. Проте працівники вишу запевняють, що режим навчання не вплинув на якість освіти і в онлайн-форматі вони проводили змістовні заняття.
Розклад дзвінків у новому семестрі опублікували на сторінці ЛНТУ у фейсбуці.
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Про це журналістам Район.Луцьк повідомили працівники вузу.
Новий навчальний семестр у Луцькому національному технічному університеті буде традиційним: студенти повернуться в аудиторії. Проте працівники вишу запевняють, що режим навчання не вплинув на якість освіти і в онлайн-форматі вони проводили змістовні заняття.
Розклад дзвінків у новому семестрі опублікували на сторінці ЛНТУ у фейсбуці.
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