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30 січня на Волині: гортаючи календар

30 січня на Волині: гортаючи календар
30 січня день народження відзначає бізнесмен Валентин Романюк (на фото).

Сьогодні, 30 січня, свої іменини святкують чоловіки на ім'я Віктор, Георгій, Іван, Павло, Антон та жінки на ім'я Антоніна.

Бажаємо всім іменинникам щастя, здоров'я, успіху та сімейного благополуччя.

Професійне свято цього дня – у спеціалістів військово-соціального управління Збройних Сил України.

Вітаємо людей цієї професії та бажаємо їм успіхів у їхній праці.

Цей день запроваджений Міністром оборони України Михайлом Єжелем, який підписав наказ від 3 червня 2011 року «Про встановлення Дня спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України».

Окрім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день допомоги хворим на проказу, або, як його ще називають, Міжнародний день прав хворих на проказу.

Проказа, або лепра — інфекційне захворювання, що викликає ураження шкіри, периферичної нервової системи та інших систем організму.

Метою цього дня є привернення уваги до проблеми не тільки медичної, але й широкої світової громадськості, органів адміністративного управління, громадських організацій, ділових кіл, благодійних фондів, релігійних громад і приватних осіб.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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