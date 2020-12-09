У Луцьку пасажир авто, за кермом якого був п'яний водій, обматюкав патрульних та погрожував розправою

Луцькі патрульні виявили керманича, який вдруге за рік керував у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Сьогодні, 29 січня, вночі на проспекті Волі патрульні виявили автомобіль Volkswagen Golf, водій якого порушив ПДР. Інспектори зупинили автомобіль, а під час спілкування із 26-річним водієм виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. До того ж, керманич відмовлявся пред’являти документи.Кермувальник пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат — 1,82 проміле, що в 9 разів перевищує допустиму норму. Також виявилося, що він вже не вперше за рік кермує у стані алкогольного сп’яніння.24-річний пасажир транспортного засобу, своєю чергою, поводив себе агресивно — погрожував фізичною розправою та нецензурно висловлювався у бік патрульних.Осіб доставили до Луцького районного управління поліції.На керманича склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.130 КУпАП (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння), ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського), ч.1 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом, що переобладнаний з порушенням відповідних правил), ч.1 ст.121 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки документи) та ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.На пасажира — адміністративні матеріали за ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та с. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.Зауважимо, що за 2020 рік на території області зареєстровано 147 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 35 таких ДТП були з травмованими, в яких 4 особи загинули та 50 травмувалися.