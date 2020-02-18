На Волині жінці, яка вкрала у магазині дитячий одяг, дали 2 роки тюрми
Сьогодні, 17:56
Раніше судиму за крадіжку ковельчанку, яка перебувала на іспитовому терміні, ув'язнили за те, що вона продовжила порушувати закон.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише Конкурент.
Так, 23 січня 2020 року вона викрала з магазину двоє дитячих штанів.
У підсумку її визнали винною у вчиненні крадіжки та присудили один рік позбавлення. До покарання приєднали ще не відбутий термін, тож загалом жінка проведе у тюрмі два роки та один місяць.
До слова, вона є матір'ю малолітньої дитини.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише Конкурент.
Так, 23 січня 2020 року вона викрала з магазину двоє дитячих штанів.
У підсумку її визнали винною у вчиненні крадіжки та присудили один рік позбавлення. До покарання приєднали ще не відбутий термін, тож загалом жінка проведе у тюрмі два роки та один місяць.
До слова, вона є матір'ю малолітньої дитини.
Головне фото – ілюстративне.
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