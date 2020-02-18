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На Волині жінці, яка вкрала у магазині дитячий одяг, дали 2 роки тюрми

На Волині жінці, яка вкрала у магазині дитячий одяг, дали 2 роки тюрми
Раніше судиму за крадіжку ковельчанку, яка перебувала на іспитовому терміні, ув'язнили за те, що вона продовжила порушувати закон.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, - пише Конкурент.

Так, 23 січня 2020 року вона викрала з магазину двоє дитячих штанів.

У підсумку її визнали винною у вчиненні крадіжки та присудили один рік позбавлення. До покарання приєднали ще не відбутий термін, тож загалом жінка проведе у тюрмі два роки та один місяць.

До слова, вона є матір'ю малолітньої дитини.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: крадіжка, волинянка, суд
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