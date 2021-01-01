Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 січня





Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.



Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 5-10º морозу, вдень 0-5º морозу.



У Луцьку завтра, 30 січня, очікується також хмарна погода. Вночi місцями невеликий сніг, вдень снiг. Ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-10º морозу, вдень 2-4º морозу.

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