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Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 30 січня
У Волинській області завтра, у суботу, синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночi місцями невеликий сніг, вдень снiг. Ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 5-10º морозу, вдень 0-5º морозу.

У Луцьку завтра, 30 січня, очікується також хмарна погода. Вночi місцями невеликий сніг, вдень снiг. Ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 8-10º морозу, вдень 2-4º морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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